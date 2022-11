Az őszi első fordulóból halasztották el a két fél közös megegyezésére a Kunbajai SE–Bácsalmási PVSE találkozót, amelyet most szombaton délután pótoltak a csapatok. A Kunbaja a találkozó előtt a 11., a Bácsalmás pedig a 4. helyen állt, nem kis tétje volt tehát a mérkőzésnek, hiszen a Kunbaja győzelem esetén egyenesen a hatodik helyi rakétázhatott föl, a Bácsalmás számára pedig a dobogó harmadik foka sem volt elérhetetlen. Ez a párosítás ráadásul szomszédvári derbi lévén eleve óriási presztízzsel bír. A két klub vezetősége kiváló viszonyban van egymással, ez azonban nem akadálya annak, hogy a csapatok igazi vérre menő mérkőzést vívjanak. Így is történt, a találkozó hatalmas küzdelmet hozott, de csak egyetlen gólt.

Ez mindjárt a 6. percben megszületett, Panic adhatott be szögletet, és Sicar fejelt Koncsok Ervin kapujába. Ez a gl a Kunbaja számára három pontot ért, és a csapat fölléphetett a 6. helyre. Ha a vasárnapi eredmények az újonccsapat számára kedvezően alakulnak, akár ott is telelhet a Kunbaja, de ha a Harta, Kalocsa, Kecel trióból ketten is nyernének – többen nem tudnak, hiszen a Harta és a Kalocsa egymással találkozik –, vagyis a kunbajai szempontból a leghátrányosabb eset következne be, akkor is a 8 helyen telelhetnek a déliek.

Kunbajai SE–Bácsalmási PVSE 1–0 (1–0)

Kunbaja, 130 néző, vezette: Biber Tamás (Herczeg Róbert, Balogh Bence)

Kunbaja: Durdevac – Kujundzic, Ivkovic, Zigic, Ikrás, Kokljevci (Bélavári 92.), Sicar, Momcilov, Panic, Borenovic (Plavsic 78.), Sojic. Edző: Darko Veszelinov

Bácsalmás: Koncsok – Harnos, Körmöci, Gabric (Horváth D. 55.), Szűcs, Crkvenjakov, Szabó A., Bálity (Snyehola 67.), Zsoldos, Szalma. Edző: Teslic Igor.

Gól: Sicar a 6. percben.

Sárga lap: Sicar 62., Zigic 68., Sojic 79., Ivkovic 95. perc.