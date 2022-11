Meglehetősen sűrű ezekben a napokban a kecskeméti N BI-es futsalosok programja, hiszen a hétfő esti Haladás elleni rangadó után pénteken a távoli Nyírbátorban lépnek pályára, majd hétfőn az Újpestet fogadják a Messzi István sportcsarnokban.

A két együttes az alapszakasz 2. fordulójában Kecskeméten már megütközött egymással, akkor 7–2-es hazai siker született. Most pénteken is a győzelem a kék oroszlánok célja. A Nyírbátor ugyanakkor már több alkalommal megmutatta, hogy hazai környezetben képes megnehezíteni a nála esélyesebb csapatok dolgát is, így kecskeméti részről maximális alázatra és koncentrációra lesz szükség péntek este a siker érdekében.

– Minden egyes mérkőzés kiemelten fontos a számunkra, hiszen ha szeretnénk megőrizni a pozíciónkat az élmezőnyben, akkor be kell gyűjtenünk a pontokat – nyilatkozta Marko Gavrilovic, a ScoreGoal sportigazgatója. – Természetesen az sem mindegy, hogy honnan rugaszkodunk majd neki az alapszakasz végén a folytatásnak. Összességében tehát nagyon komolyan kell vennünk az előttünk álló megmérettetéseket egytől egyig.

Erőltetett menetben vagyunk, sorra jönnek a bajnokik, ami nem is volna akkora kihívás, ha teljes lenne a keretünk.

A Nyírbátor egy minőségi csapat, számomra egyértelmű, hogy magasabb célokért fognak küzdeni majd a bajnokság következő szakaszában, mint azt előzetesen ők gondolták. Korábban már megmutattuk, hogy jobbak vagyunk náluk, most is ez a célunk, hogy megszerezzük a három pontot. Bátor játékot várok kecskeméti részről, minden idegszálunkkal arra kell koncentrálni, hogy behúzzuk a győzelmet, ami további önbizalmat adhat majd a hétfői, Újpest elleni hazai meccsünkre.

A mérkőzés 19 órakor kezdődik a Nyírbátori Sportcsarnokban.