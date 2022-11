A kecskeméti csapat a Liga Kupában a B csoportba kapott besorolást, a Cegléd, a Dabas és a Gyöngyös társaságában. Az első találkozót ma vívják meg a másodosztályban a 12. helyen álló kecskemétiek, vendégük az NB I.-ben a szintén a 12. helyen tanyázó HÉP-Cegléd lesz.

–Sűrű hetünk van, de ma – no meg a közeljövőben is – helyt kell állnunk a Liga Kupa versenysorozatban is – jelentette ki Tóth Norbert, a kecskemétiek vezetőedzője. – Azt beszéltük a fiúkkal, hogy az NB I.-es Cegléd elleni találkozót úgy tekintjük, mint a pénteki bajnoki találkozóra való felkészülés egyik fontos állomására. Vesztenivalónk nincsen, a fiatal játékosaink lelkesek, hogy élvonalbeli gárdával mérkőzhetnek. Szeretném, ha tisztes helytállással, bátor játékkal, kevés technikai hibával, jó mérkőzést tudnánk játszani az első osztályú ellenféllel. Fontos a Liga Kupa is, de ezt a mérkőzést lelki teher nélkül várjuk, kicsit más szerkezetben játszunk, mint a bajnoki meccseken, gyakorolni fogunk.

A mérkőzés 15 óra 15 perckor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.