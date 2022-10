A kiskunhalasi versenyző édesapja által ismerkedett meg először a gokartozással, azonnal megfertőzte a sportág, nem is volt kérdés számára, hogy komolyan szeretné csinálni. Azt azonban még ő sem gondolta, hogy ilyen gyorsan országos bajnok is tud lenni.

– Öt éves voltam akkor, amikor apukám vett itthonra egy gokartot. Nagyon megtetszett a gyorsasága illetve, hogy igazán vakmerőnek kell lenni ebben a sportágban – tekintett vissza a kezdetekre Zsebő Marcell, aki gyorsan korosztálya egyik legjobbja lett mostanra.

Az első versenyére nagyon szívesen emlékszik vissza a pilóta, aki azonnal a dobogóra is felállhatott azok után, hogy harmadik helyen zárt.

– Kecskeméten hirdettek meg egy amatőr gokart versenyt, ahova nyolc éves korig lehetett jelentkezni. Édesapámmal megbeszéltük, hogy elmegyünk és kipróbáljuk, hogy milyen. Az első évben harmadik helyen végeztem, a másodikon pedig aranyéremmel jöhettem haza. Ezt követően keresett meg engem a győri székhelyű KMS Europe egyesület, ahol a mai napig is versenyzek – mondta első sikereiről Zsebő Marcell.

Az országos bajnokságok mellett nemzetközi szinten is megméretteti magát a kiskunhalasi fiú, aki élvezi a versenyekkel járó adrenalint és izgalmakat. Bár az edzéseket nem könnyű megoldani, annál nagyobb lelkesedéssel veti bele magát a munkába.

– Országos bajnokságon, Európa-bajnokságon, világbajnokságon is megmérettettem már magam. Szinte minden hétvégén versenyünk van, főként külföldön.

Mivel nem egy hétköznapi sportról beszélünk, ezért az edzést is nehezebb megoldani. Hetente járok fel Budapestre a Fit Four Race-hez, ahol olyan gyakorlatokat, feladatokat végzek, amik kifejezetten segítik a gokart eredményeimet – adott betekintést a mindennapokba a fiatal pilóta.

Zsebő Marcell azt is elárulta, mely eredményeire a legbüszkébb az eddigi pályafutásából, hiszen van mire visszaemlékeznie már most is.

– Amire nagyon büszke vagyok, hogy kétszeres országos bajnok vagyok illetve a közép-európai zónában második lettem. Utóbbi verseny több országban zajlik, nagyjából negyvenen indulunk el, és itt lettem ezüstérmes. Az aranyra is nagy esélyem volt, de megbüntettek, így nem tudtam nyerni – tekintett vissza sikereire.

A céltudatos és motivált pilóta elmondta azt is, hogy megvannak a tervei a jövőre nézve, és bizony a lécet igen magasra helyezte magával szemben, ugyanis mindenképpen világbajnoki címet akar szerezni.

A nagy álom ezt követően a Formula-1, ahol a példaképe is versenyez napjainkban.

– A közeljövőben szeretnék minél hamarabb világbajnoki címet szerezni. A távolabbi célom már az, hogy a Formula 1-ben versenyezzek, hiszen a példaképem a holland világbajnok Max Verstappen. Nagyon bízom benne, hogy egy nagy olyan szép sikereket érhetek majd el, mint amilyeneket ő is – zárta gondolatait Zsebő Marcell.