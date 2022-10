– Aszfaltos ultrásként azért választottam ezt a versenyt, mert nem igényel nagy tereptapasztalatot, mesélte Vajda Zoltán.

– A pályát tökéletesen kijelölték, néhány rövid, meredekebb emelkedő kivételével valóban jól futható volt. A táv elején a szokásosnál kicsit gyorsabbra vettem a tempót, bízva abban, hogy ilyen távon az előző versenyek alapján még ez az iram is megfelelő lesz, és nem üt vissza a végén. Fej-fej mellet haladtunk a balatonhenyei (51 kilométer) váltópontig Klucsár Marcellel, majd ott meglépett tőlem. Nem igazán zavart a dolog, mert tudtam, hogy a saját tempómat kell futni a stabil célba éréshez. Kellemes időben gyorsan fogytak a kilométerek. Köveskál után a távolban feltűnt egy piros ruhás alak (Kulcsár Marcell), de még nagyon messze volt. A szentantalfai ponthoz (74,1 kilométer ) már szinte egyszerre értünk oda. A pont után én léptem meg tőle.

Azt nem tudtam, hogy a többi futó hol jár, de nem is igazán érdekelt, ezt a tempót tudtam, és kész. A hidegkúti pontnál (95,8 kilométer) volt egy kilométeres oda-vissza szakasz, ahol képet kaphattam arról, hogy ki hol tart.

Legnagyobb meglepetésemre Marcell még nem ért oda, de jó tempóban jött egy másik futó. Rajtszámát nem láttam, de úgy emlékeztem, hogy ott volt a között a 100 ember között, aki ezen a távon indult. Éreztem, hogy van még bennem annyi, hogy egy kicsit magasabb fokozatra kapcsoljak, és a nekem megfelelő tempóban megfussam az emelkedőket is. Egy-egy hosszú egyenes szakasz végén azért vissza-vissza néztem, hogy jön-e valaki utánam, de nem láttam senkit. Máig nem tudom ki volt az a futó, de jó inspiráció volt. Mint mindig, most is az előre eltervezett idő volt a fontos számomra (11 órán belül célba érni), nem a helyezés, de itt már úgy voltam vele, ha tudom, behúzom a győzelmet is.

A cél előtt 3 kilométerrel elkezdett esni az eső, de engem akkor már semmi sem zavart.

Nagyon örültem, hogy sikerült a tervem, a hivatalos időm 10 óra 44 perc 58 másodperc lett. Jó verseny volt, ajánlom mindenkinek, aki szereti terepet, de hozzám hasonlóan nem igazán tudja futni a technikás versenyeket.