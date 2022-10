Árva Zsolt: Az alapvető célunkat, amit kitűztünk magunk elé ezen a meccsen, hogy nem akarjuk vesztesként elhagyni a pályát, sikerült teljesíteni, mert itthon tartottunk egy pontot. Az első félidőt jól kezdtük, rögtön az elején helyzetbe kerültünk, majd a vezetést is meg tudtuk szerezni. Lett volna lehetőségünk tovább növelni az előnyünket, sajnos az első félidő végére a tiszakécskeiek beszorítottak minket, az egyenlítő góljuk a szünet előtt rosszkor is jött. De ezért csak saját magunkat hibáztathatjuk, mert a kécskei játékosnak csak annyi szerepe volt ebben, hogy elvégezte a szögletet, mi fejeltünk a saját kapunkra, még bele is csúsztattunk, így jött össze az egyenlítő góljuk.

A második félidőben a Kécske, előnyt szerzett és játékban is fölénk tudott kerekedni. Minőségi játékosokat kaptak vissza Baráth Bence, Oláh Máté és Geieger Norbert személyében, ami szerintem döntő volt.

Nagyon nehezen tudtunk ezzel megbirkózni. A vendégek nem lehetnek elégedettek a döntetlennel, és ha azt mondják, hogy ebben több volt, azt nem tudom elfogadni, mert az első játékrész a miénk volt, a második pedig az övék. A pontosztozkodás szerintem reálisan tükrözte a mérkőzés képét.

Bagi Gábor: Ez már a sokadik mérkőzés, amikor a végén vagy a mi hibánkból, vagy valami másból kiénekli a szánkból a sajtot. Az első gól utáni teljesítményünkkel maximálisan kiérdemeltük volna a győzelmet, a három pontot. Ma sok minden miatt kellene azt tennem, amit nem szoktam, hogy a játékvezetővel foglalkozom. Akár az első félidőben meg nem adott tizenegyes, amikor a lajosmizsei játékos kezéhez ért a labda a tizenhatoson belül, vagy a második egyenlítő góljuknál óriási fault volt, mert kapusunkat és a védőnket is kilökték a labda alól. Talán ma egy kicsit jobban játszottunk, mint a Lajosmizse, talán megérdemeltük volna a győzelmet, de amíg talán marad, és nem realizáljuk azt a szituációt, amikor a harmadik gólt is be kellene rúgni, akkor sajnos mindig ott lebeg a fejünk fölött Damoklész kardja, hogy bármikor egyenlíthet, akár az utolsó pillanatban is, mint most, az ellenfél.