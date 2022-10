Bagi: Gábor: – Régóta voltam ennyire elégedett a csapat játékával. Nagyon jól játszottunk az első félidőben is, de megcsináltuk a szokásos kis hibánkat. Lélektanilag nagyon jókor jött az első félidő végén az egyenlítésünk. Utána volt egy jogos kiállítás. Ma mindenkin látni lehetett azt, hogy a maximumot beletette. Az amatőr labdarúgásba, ha beletesszük a maximumot, akkor ki is tudjuk belőle venni. Tudtam, hogy lesz még lehetőségünk, nem az elsőt rúgtuk be emberhátrányban, de ha lehet kívánni egy edzőnek valamit, akkor azt kívánja, hogy az utolsó pillanatban rúgjon gólt a csapata, mikor az ellenfélnek már nincs ideje egyenlíteni. Azt hiszem, hogy megérdemelten tartottuk itthon a három pontot, még úgy is, hogy fél órán keresztül emberhátrányban fociztunk. Az óriási csapatmunka meghozta a gyümölcsét.

Agócs Zoltán: – Borzasztóan csalódott vagyok, nem erre számítottam ezen a mérkőzésen. Az a csapat amelyik négy gólt kap, ne nagyon akarjon nyerni, és ahol még vannak sétálgató játékosok míg a többiek küzdenek a csapatért, az a csapat nem is érdemel győzelmet. A második játékrészben a Tiszakécske egyszer fejelt, egyszer pedig lőtt kapura, de mind a kettő bent volt. Mi pedig eléggé impotens módon szerepeltünk a kapu előtt. Határozatlanok voltunk, elkapkodtuk a lehetőségeinket. Talán az a csapat nyerte meg ezt a mai mérkőzést, amelyik jobban akarta a győzelmet. Gratulálok a Tiszakécskének!

Tiszakécske II–Kiskőrösi LC 4–3 (2–2)

Tiszakécske, 60 néző, vezette: Rabi József Zsolt (Csákó Patrik, Juhász László).

Tiszakécske: Baráth – Benkó, Horváth A., Oberna, Klemenc, Káli (Jelenfi 94.). István, Tóth-Molnár (Albert 70.), Tóth M. (Ludánszki 46.), Tóth K., Hoffmann. Technikai vezető: Bagi Gábor

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák, Hajnal, Dunai, Nagy A., Mihály D., Tóth Á., Vajda (Pekker 23.), Budai (Salami 70.), Tóth M., Pintyi. Edző: Agócs Zoltán

Gólszerző: Káli 22., Horvát 45., Benkó 50., Oberna 94., illetve Dunai 25., Tóth Á. 33., Szedmák 90. Sárga lap: Oberna 40., Horváth 59. Kiállítva Tóth K. 57.