Nagy József: ‒ Ez a szezon nem a tervek szerint indult, egy kezdő játékost is nélkülöznünk kellett, emiatt gyengébb volt a keretük, de így is megoldottuk az első két szettben a problémát, kiválóan játszottunk. A harmadik szettben elfogyott a lendület, döcögött a játékunk és feljavult a Debrecen játéka is. Sajnos nem tudtuk behúzni a meccset.

Fodor Antal: ‒ Ezen a mérkőzésen hősök voltak a fiúk. Olyan helyzetből fordítottak, ahol úgy tűnt, lelkileg már összeroppanunk, de volt erejük. A Kecskemét, mint jó ellenfél talán elhitte, hogy vége a meccsnek és ezt sikerült kihasználnunk.

Kecskeméti RC‒DEAC 2:3 ( 22, 18, ‒23, ‒16, ‒11)

Kecskemét. 100 néző. V: Szarka, Tillmann.

Kecskemét: Baserio 9, Keen 3, Bogdán 6, Boldizsár 6, Argilagos 33, Kecskeméti 12. Csere: Gebhardt (liberó), Török S., Varga 3, Szabó M. 1, Kiss B. Vezetőedző: Nagy József

DEAC: Bagics 4, Remete 1, Tóth 3, Rabel 32, Moret Vargas 15, Almora Nunez 22. Csere: Bán (liberó) Kiss I. 6. Vezetőedző: Fodor Antal

Az eredmény alakulása: 1. játszma: 3:4, 10:9, 18:15, 18:17, 23:20. 2. játszma: 5:2, 6:5, 14:11, 21:15. 3. játszma: 1:4, 3:6, 6:10, 12:13, 17:16, 19:21, 21:22. 4. játszma: 2:6, 5:12, 8:17, 12:21. 5. játszma: 1:4, 2:9, 6:10, 7:12.

