A Déli csoportban maradt az éllovas a Katymár, miután egy kemény és szoros meccsen 2–1-re győzni tudott Bácsborsódon. A kilenc kör után második Bácsbokod kikapott Garán, ezt kihasználta a Vaskút, amely a Madarast győzte le hazai pályán, és megelőzte a bokodiakat a tabellán. A Kenderes SE legyőzte hazai pályán a Hercegszántót, Szlavikovics Edéék tehát nagy sorozatban vannak, hiszen zsinórban harmadszor húzták be mind a három pontot. A jó formára szükségük is lesz, hiszen az éllovashoz utaznak ezen a hétvégén.

Az Északi csoportban tovább folytatódik a Ballószög és a Fülöpszállás versenyfutása, e pillanatban csak gülkülönbséggel előzi a Ballószög a Fülöpöt. A Ballószög Kecskeméten aratott 9–0-ás győzelmet – Szabovik György négyszer talált be as SC Hírös-Ép második csapatának a kapujába –, a Fülöpszállás pedig Pálmonostoron. A Fülöpnek volt jóval nehezebb dolga, hiszen a hazai gárda kétszer is vezetett, Csordás Zoltán két góljával azonban fordítani tudott a Fülöpszállás. HA ez így megy tovább, vagyis mind a két gárda lépést nem hibázva gyűjti a pontokat, akkor igazi csoportrangadó lesz a két csapat egymás elleni mérkőzése november 26-án, Fülöpszálláson. Nem tudta begyűjteni a három pontot a remek őszt produkáló Katonatelep, az idegenben is mindig harcos Tiszaug ellen még büntetőből sem tudtak betalálni a hazaiak. Ezt a botlást kihasználva fellépett a képzeletbeli dobogóra a Helvécia, amely a Bugacot győzte le hazai pályán.