– A jó rajt után sokan kérdezik, hogy változott-e a cél, de elhangzott, hogy ez továbbra is a bennmaradás lesz. Mikor változhat?

– A szakmai stáb és a vezetőség nevében azt tudom mondani, hogy nekünk az a feladatunk, hogy két lábbal a földön járjunk, és a realitások, az eredetileg kitűzött célok mentén haladva gondolkodjunk most is. Szabó István is többször kifejezte korábban, hogy egyértelmű célunk a bennmaradás, hogyha ezt elértük, akkor majd kitűzünk egy másikat. Biztos vagyok benne, hogy közösen, együtt újabb és valamennyiünket inspiráló célokat tudunk megfogalmazni. Ez a lényeg, így gondolkodunk mindannyian.

Sokan kérdezik tőlünk, hogy mi a siker titka, az egyik véleményem szerint az, hogy nem álmodozunk, hanem csak a következő feladatig tekintünk előre. A legfontosabb jelenleg ez az öt mérkőzés, hogy ebből mennyi pontot szerzünk, azon belül is most a Vasas elleni meccs.

A jó szereplésünk egyik kulcsa volt eddig is, hogy éltünk a lehetőségeinkkel. Biztosan lesznek olyan találkozók, amikor nem tudunk pontot szerezni, de törekedni kell rá. Kiemelhetem itt a Kisvárda elleni találkozót, vagy akár korábbiakból a ZTE ellenit, amikor nem kezdtünk jól, de amint ott volt a meccsben a pontszerzésre, vagy a győzelemre az esélyünk, azt kihasználtuk. A lényeg, hogy azt az egy gólt, az egy pontot, vagy akár hármat megszerezzük, ha felcsillan az esély. S persze vannak időszakok a bajnokság során, mint ahogy egy mérkőzésen belül is, mikor kevesebb a lehetőség, mely szakaszokat a legkevesebb veszteséggel – de akkor is maximális koncentrációval - meg kell próbálnunk átvészelni, várván a kínálkozó alkalmakat.

– Hogyan élik meg, hogy ekkora az érdeklődés a csapat iránt?

– Nyugodtan kijelenthetem, hogy futball-láz van jelenleg Kecskeméten. Szegediként ehhez hozzátehetem azt is, hogy a dél-alföldi régióban hatalmas szimpátiának örvend a klub, sokan szorítanak nekünk. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele, hogy – a Magyar Labdarúgó Szövetség segítőkész hozzáállásának is köszönhetően – hazai pályán játszhatjuk a meccseinket, rendre telt ház előtt, persze a mi körülményeinkhez képest. Sajnos ez nem jelenthet sok ezer nézőt, hiszen korlátozott keretek között nyithatjuk meg a Széktói Stadiont infrastrukturális lehetőségeink miatt. Ez valamivel több, mint 2000 hazai nézőt jelent legfeljebb. Eddig mindent megtettünk azért, hogy megfeleljünk az MLSZ által is előírt feltételeknek, de bízunk benne, hogy a jövőben még szebb és jobb körülmények között fogadhatjuk az ország legjobb klubjait. Tisztában vagyunk vele, hogy jelen gazdasági helyzetben ez egy nem könnyű terv, de ami tőlünk telik, azt megtesszük a jövőben is. Szeretnénk jó élményt és örömet okozni azoknak, akik továbbra is megtisztelnek minket azzal, hogy KTE meccsre járnak, osztoznak mindennapjainkban.