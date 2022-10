Gyors támadásokat igyekeztek vezetni a csapatok az első percekben, és a feszes tempó több pontatlanságot hozott. A vasi alakulat tudott kisebb előnyt kiépíteni az amerikai légiósoknak köszönhetően, de Townes és Klobucar remeklésével, majd Karahodzsics hármasával feljött a KTE a negyed végére (18–17). Lendületbe jött a Kecskemét, és 22–27-nél jött is a hazai időkérés, amit nem sokkal később már kecskeméti követett (26–27). Omenakát nehezen tartották, végül 36-31-es állással mehettek pihenőre a felek.

Szünet után egy körmendi trojkára Karahodzsics kettő plusz egyes akcióval reagált, így a 24. percben 39-34 volt a találkozó eredménye. Szépen fokozatosan dolgozta le hátrányát a kecskeméti alakulat, az etap derekán pedig Klobucar kosarával már a vezetést is magukhoz ragadták végül hatpontos kecskeméti vezetéssel jöhetett a zárás. Mitchell hozta közelebb csapatát, a másik térfélen pedig Kucsera távolról volt ponto (53–58). Omenaka zsákolt, nagy energiákat mozgósítottak a házigazdák, ám rendre volt reakció a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét részéről. Kevesebb, mint kettő perccel a vége előtt 64–70-re vezetett a KTE. Omenaka zsákolta be a lecsorgó labdát, ekkor még egy perc volt vissza (66–70). Az utolsó másodpercek is rendkívüli izgalmakat hoztak. Doktor tripla után újra Klobucar állhatott a vonalra, és most is biztos kézzel értékesítette a büntetőket (71-75). Mitchell hiába dobta be a dudaszó pillanatában a hármast, ez a lényegen nem változtatott: 2009 márciusa után újra tudott nyerni a Kecskemét a körmendi oroszlánbarlangban, és továbbra is hibátlan az alapszakaszban.

Legközelebb pénteken 18 órakor a Szolnokot fogadja a KTE.

– Rengeteg érzelem kavarog most bennem. Sokszor jártam már ebben a sajtószobában, és gratuláltak a körmendi vezetők, szurkolók, de mindig a szimpatikus vesztes voltunk – értékelt Forray Gábor, a KTE trénere. – 13 év után tudtunk nyerni a körmendi katlanban, ez óriási dolog, elképesztő siker. A siker kulcsa az volt, hogy a Körmendet 70 pont körül tartottuk, és ez lehetett volna még alacsonyabb is, ha nem bakizunk ennyit. Jól felkészültünk az agresszív védekezésükből, sok üres dobásunk volt, ami a meccs egy szakaszában be is esett. Utána váltottak, és mi nem igazán jól reagáltunk, ezért tudtak vezetni a félidőben. A második félidőben rendeztük a sorokat, ezért tudtunk kiépíteni előnyt, ami a végére megmaradt. A házigazda az utolsó pillanatig küzdött, nekik is jár a gratuláció. Boldogok vagyunk, időnk viszont nincs sok az ünneplésre, hiszen pénteken már újabb rangadó vár ránk, hazai pályán a Szolnokot fogadjuk – tekintett már előre is a menetelő kecskeméti együttes vezetőedzője.

EGIS KÖRMEND–DUNA ASZFALT DTKH-KECSKEMÉT 74–75 (18–17, 18–14, 13–24, 25–20)

Körmend, 1920 néző. V: Cziffra, Kapitány, Balog Gy.

KÖRMEND: Chambers 7/3, Mitchell 32/12, Parrish 2, Durázi, Omenaka 19. Csere: Cakarun 3, Takács K. 2, Moore 6/6, Ferencz, Doktor 3/3. Edző: Andonisz Konsztandinidesz

KECSKEMÉT: Townes 21/9, Wittmann 8/6, Ivkovics, Dramicsanin 3/3, Karahodzsics 14/3. Csere: Klobucar 15, Kucsera 3/3, Kiss D. 4, Boriszov 7/3, Fazekas M. Edző: Forray Gábor

Kipontozódott: Parrish (31.)