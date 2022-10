Lassan az idei szezon védjegyévé váló rossz előjelek kategória a szegedi fellépés előtte sem kerüli el a hírös városi kék-fehéreket, lévén az elmúlt hétvégi NB II.-es Szekerce mérkőzésen nem kevesebb, mint öt játékos szedett össze kisebb-nagyobb sérülést a Debrecen elleni mérkőzésen, és közülük jó ha ketten lesznek bevethetők a Tisza-parti városban.

A szegedi alakulat csupán 2009-ben, a kecskemétihez képest tizenkilenc évnyi hátránnyal csatlakozott az NB I.-es küzdelmekhez. Történetük során előbb egy csupa KARC győzelmet hozó kilenc szűk esztendőt értek meg, míg 2018 őszén elérték az első döntetlent, majd 2019 tavaszán első diadalukat is feljegyezhették a hírös városiak ellen. A mérleg nyelve viszont azóta fordulni látszik, az azóta megvívott öt párharcukból a KARC mindössze egyet tudott győzelemmel zárni. Az idők tehát változnak, a szegediek immár a tavalyi bajnokság címvédőjeként és esélyesként lépnek pályára minden mérkőzésükön. A bizakodásra minden okuk meg is van, hiszen szerb légiósaik segítségével eddig mind a három őszi összecsapásukat megnyerték. A KARC mérlege ennek pont az ellenkezőjét mutatja, a két szoros és egy kiadós vereség egyelőre csak a sereghajtó pozícióra elég. Rossz előjelek ide, vagy oda a kecskemétieknek minden erejükre és a már többször megvillantott küzdeni tudásukra is szükségük lesz, ha az alföldi derbin meglepetést akarnak okozni.

A mérkőzés 14 órakor kezdődik, az Etelka sori pályán.