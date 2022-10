– Megítélésem szerint nagyon fontos, hogy győzelemmel tudtuk kezdeni a szezont – árulta el Forray Gábor vezetőedző. – Ugyan nálunk a jó hangulat mindig adott, de a siker abszolút plusz töltetet adott nekünk a folytatásra. Az edzések során mindenki kiváló munkát végzett, és már nagyon várjuk a vasárnapi bajnoki meccset Szegeden.

A szegediek szerdán játszották az első bajnokijukat a szegediek, és alulmaradtak a ZTE ellen. Arra, hogy számukra könnyebbség vagy nehézség, hogy kevesebb idő állt rendelkezésre a vasárnapi mérkőzés előtt, Forray Gábor szerint nincs egyértelmű válasz.

– Ez mindig fogós kérdés, nehéz megmondani. Van ennek előnye és hátránya is.

Mi többet tudtunk készülni rájuk pár nappal, míg ők meccsből jönnek szinte. Szoktuk mondani, hogy a mérkőzés a legjobb edzés.

Az összecsapáson majd elválik, hogy kinek kedvez ez a szituáció, nincs erre általános dolog, ami kijelenthető.

A felkészülés alatt sikerült legyőzni Kecskeméten a Tisza-parti alakulatot, a vasárnapi összecsapát, ennek ugyanakkor sok jelentősége nincsen, hiszen egy bajnokit nem lehet egy felkészülési mérkőzéssel összehasonlítani.

– Az amerikaiak húzzák leginkább a szekerüket, főleg Washington és Roberson. Az ő kettő-kettő játékukat kell limitálni ahhoz, hogy nyerni tudjunk. Ez világosan látszott az edzőmeccsen is. Szegeden mindig nehéz meccselni, és ezt a saját bőrünkön is tapasztalhattuk az elmúlt években. A két együttes körülbelül azonos erősségű, így apróságok dönthetnek majd a végén.

Számukra az első hazai mérkőzés pláne dupla téttel bír, ami lehet, hogy nagyobb nyomást is helyez rájuk majd.

Egy biztos, hogy kettőzött erővel fognak ellenünk küzdeni, úgyhogy nekünk is a legjobb formánkat kell nyújtanunk, ha szeretnénk megnyerni az első idegenbeli bajnoki meccsünket is. Természetesen ez a fő célunk, és bízom benne, hogy sok kecskeméti is ellátogat majd a szomszédvári ütközetre, és biztatnak majd minket a lelátóról.

A mérkőzés vasárnap 18 órakok kezdődik, a Szeged Városi Sportcsarnokban.