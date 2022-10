A kecskeméti egyesület két versenyzője is remek eredményt ért el a hétvégén rendezett K1-es viadalon. Ajtai Benjámin és Antal Ferenc egyaránt arany éremmel térhettek haza a verseny után. - Antal Ferenc a –51 kg-os versenyzők között szerepelt, ahol a cseh válogatott első számú versenyzőjével bunyózott, aki a tavalyi évben világbajnoki harmadik lett. Rettentő erős meccset vártunk, mely be is bizonyosodott. Azonban az első menetben könyökkiütéssel sikerült győznie versenyzőnknek. Ezt hatalmas eredménynek tartjuk, ugyanis a cseh fiú nagyobb rutinnal rendelkezik ebben a súlycsoportban. Másik versenyzőnk, Ajtai Benjámin az U17-es korosztályban -60 kg-os versenyzőként, szintén cseh fiú ellen mérkőzött. A találkozót végig irányította és végül pontozással sikerült neki diadalmaskodni. Szintén hatalmas dolognak tartom ezt az eredményt, ugyanis nagyon nehéz dolga volt.

Superfight Series Hungary versenyén bizonyítottak a sportolók

Az előttünk álló hétvégén is megmérettetik magukat az egyesület versenyzői. – A hétvégén lesz az utánpótlás magyar bajnokság Budapesten, ahol szintén két versenyzővel fogunk menni. Antal Ferenc az U15-ös korosztályban, Németh Attila pedig az U13-as korosztályban fog megmérkőzni.

Mindkét versenyzőnk válogatott és mind a ketten megnyerték már a magyar bajnokságot. Természetesen szeretnénk, ha győzni tudnának, de természetesen ez függ az ellenfelektől is.

Szintén szombaton lesz egy gála Kecelen, ahova szintén két versenyző képviseli a klubunkat, Romsics Ádám és Koszorús Bálint. Ők profi szabályrendszerben fognak bokszolni, az ellenfelekről csak annyit tudunk, hogy régen voltak profi meccseik. Mind a két versenyzőnk nagyon jó és természetesen mind a kettőtől győzelmet várunk – zárta gondolatait Csillag Tamás.