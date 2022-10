A sorsolás úgy hozta, hogy az elkövetkezendő napokban a ScoreGoal Kecskemét Futsal együttesére két pokolian nehéz idegenbeli mérkőzés vár. Az Aramis SE és a Veszprém Futsal vendégei lesznek a hírös városi kék oroszlánok.

Az első megmérettetés most pénteken 19 óra 35 perckor kezdődik, Budaörsön az Aramis vendége lesz Marko Gavrilovic csapata. A két együttes már jól ismeri egymást, nem is csak a bajnoki találkozókról, hiszen a felkészülés alatt is megmérkőztek két alkalommal is.

– Négy válogatott játékosunk hiányában is tisztességgel edzettünk, persze ilyenkor nehezebb helyzetben vagyunk, mert beszűkülnek a lehetőségeink – utalt a felkészülés nehézségeire Marko Gavrilovic, a ScoreGoal sportigazgatója. – Biró és Pál már hétfőn visszatért a kerethez, míg Mánya és Hadnagy csütörtökön csatlakoztak a többiekhez. Az Aramis SE és a Kecskemét nem sok új dolgot tud mutatni egymásnak, hiszen kiválóan ismerik egymást a csapatok. Ennek megfelelően úgy gondolom, hogy apróságok dönthetnek majd a mérkőzésen. Bízom benne, hogy az eltervezett stratégia mentén mi tudunk majd eredményesebbek lenni, és megszerezni a három nagyon fontos pontot. Amennyiben célunkat sikerülne valóra váltani, újra felléphetnénk a képzeletbeli dobogóra, ami további önbizalmat adna számunkra a következő hetekre. Amire nagy szükségünk lesz.

A mérkőzés pénteken 19 óra 35 perckor kezdődik, Budaörsön az Aramis SE Futsal Csarnokban.