Soltvadkerti TE Variens–Bácsalmási PVSE 4-0 (1-0)

Soltvadkert, 100 néző. Vezette: Dévényi Balázs (Bíró Zsolt, Décsi Krisztián Viktor)

Soltvadkerti TE Variens: Eifert – Veszeli, Katona (Lévai 63.), Rácz (Kelemen 81.), Supka (Tóth 69.), Farkas (Pál 83.), Plichta, Hegedűs, Gémesi (Nna Nna 68.), Viola, Bashiri. Edző: Molnár László.

Bácsalmási PVSE: Koncsok – Harnos (Nincsevics 64.), Denkoviy, Gabric (Senyola 72.), Csanádi, Szűcs, Crkvenjakov, Benkő, Bálity, Zsoldos, Szalma (Horváth 54.). Edző:Teslic Igor.

Gól: Hegedűs a 7., a 63., Farkas az 50., 60. percben.

Sárga lap: Supka a 36. percben, illetve Harnos az 52.percben

Molnár László: – Három szép évet töltöttem Bácsalmáson mielőtt Soltvadkertre jöttem edzőnek, amit ezúton szeretnék megköszönni és tovább sok sikert kívánok nekik, főleg, hogy nagyon sok barátom van ott. Jó mérkőzést játszottunk most velük. Érezhető volt, hogy többen hiányoztak csapatukból. A bajnokságban ez volt az első mérkőzés, amin végre nem kaptunk gól, és megrúgtuk szokásos gólmennyiségünket. Nagyon örülök a győzelemnek, gratulálok csapatomnak, szerintem a szezon eddigi legjobb játékát nyújtottuk.

Teslic Igor: – Gratulálok a Vadkertnek, a mai napon ők jobban akarták a győzelmet, mint mi. A kapott négy gólból kettő tizenegyes volt, a többit a kontratámadásokból kaptuk, annak ellenére, hogy erre külön felhívtuk játékosaink figyelmét.

Kiskőrösi LC–Harta SE 0–8 (0–3)

Kiskőrös, 150 néző, vezette: Tóth Csaba (Papp Roland, Csovcsics Róbert)

Kiskőrös: Tóth Z. – Agócs K., Nagy A. (Andó 25.), Hajnal, Mihály, Petrovics (Karf 8.), Szedmák, Pekker, Pintyi, Tóth M., Salami. Edző: Agócs Zoltán.

Harta: Ámann (Hauschen 75.) – Danó, Pintér, Makó, Pinczési, Csehi, Hamar, Grecu, Fekete T. (Vizi 75.), Sibalin, Varga.

Gól: Fekete a 16., Csehi a 22., Varga M. a 33., 66., Sibalin az 52., 56., 73., 78. percben.

Sárga lap: Grecu 54., Makó 60.

Agócs Zoltán: – Nehéz ilyenkor értékelni. Szomorú nap ez a kiskőrösi labdarúgás történetében, ilyen sok gólt emberemlékezet óta nem kaptunk talán, főleg hazai pályán. Ezelőtt tíz évvel a Kispest Honvédtól kaptunk ki 6–0-ra, de akkor talán hat-hét magyar válogatott játszott a Honvédban. Nagyon szégyellem magam a csapat nevében is, reményeim szerint ők is. Mindenkinek el kell gondolkodnia a folytatáson, valamint azon is, hogyan tudjuk méltóképpen képviselni a kiskőrösi labdarúgást. Gratulálok viszont a Hartának, mert ellenfelünk viszont nagyon jól játszott, ilyen arányban is megérdemelték a győzelmet.

Csehi Tamás: – Legutóbb azt nyilatkoztam, nem jól álltunk a dolgokhoz, így egész héten arra is törekedtünk, hogy fejben helyre tegyük a játékosokat, hiszen a probléma ott volt. Ez sikerült, rendeztük a sorokat, és nagyon kijött a lépés is ezzel a 8–0-os sikerrel. Boldogok vagyunk, reményeim szerint ez egy lökést is ad a következő hetekhez. Amilyen rossz volt a kezdésünk, annyira kezdünk most belerázódni a bajnokságba, de van még négy mérkőzés hátra. Ma senkire nem mondhatok rosszat, mindenki jó teljesítményt nyújtott, tette a dolgát, ami meg is látszik az eredményen. Végre azt csináltuk, amit kell, ez erőt kell adjon a Baja elleni meccshez is, hiszen következő ellenfelünk nagyon jól szerepel, de szeretnénk itthon tartani ellenük is a három pontot.

A megye I. állása

1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 10 7 2 1 29–8 23

2. JÁNOSHALMA 10 6 3 1 16–8 21

3. BAJAI LC 10 6 1 3 21–14 16

4. BÁCSALMÁS 9 4 3 2 16–11 15

5. SOLTVADKERT 9 3 3 3 24–20 12

6. AKASZTÓ 10 3 3 4 8–12 12

7. HARTA 9 3 2 4 20–16 11

8. KECSKEMÉTI LC 10 3 2 5 15–15 11

9. KUNBAJA 9 3 1 5 14–18 10

10. KISKŐRÖS 9 3 1 5 13–20 10

11. KALOCSA 9 2 4 3 13–16 10

12. TISZAKÉCSKE II. 10 2 4 4 15–32 10

13. LAJOSMIZSE 9 2 3 4 13–20 9

14. KECEL 9 2 2 5 15–22 8