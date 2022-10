A találkozó Boros gyors góljával indult, ám a Kecskemét sem ragadt be, Lukács Soma egymás után két találatot is elért. 2-2 után két góllal elléptek a fővárosiak, ám 3-0-s futásával rögtön átvette a vezetést a házigazda. Negyedóra játékot követően 7-7 volt az állás, ekkor Andorka kapus védéseivel és jó támadójátékkal ismét elkezdte kiépíteni előnyét a PLER. Háromgólos hátrányból Horváth Andor és Szakály találataival megint visszakapaszkodott a Kecskemét, ám az első félidő utolsó három percét 3-0-ra megnyerte a vendégsereg, amely így a szünetben néggyel vezetett, 11-15.

A második játékrészt úgy indították a hírös városiak, ahogyan hátrányból azt kell, Szakály két góljával felére csökkentették a lemaradásukat.

Sőt, Foki és Vízler góljai ellenére maradt lendületben a KTE, és a 39. percben már minimális volt a differencia a két gárda között, 17-18. Ekkor azonban újra ritmust tudott váltani Horváth Attila csapata, amely hét perc alatt nem kapott gólt, ellenben négyet lőni tudott. A felek 19-24-nél léptek be a meccs utolsó negyedébe. A játék képében újabb változás már nem történt, továbbra is a PLER dominált. Már héttel is vezettek a vendégek, végül öttel bizonyultak jobbnak. A végeredmény 28-33 lett.

Tóth Norbert vezetőedző (KTE-Piroska Szörp): – A mérkőzés elején két-három gólos hátrányt szedtünk össze, ám ez a mai kézilabdában nem jelent semmit. Türelmesen vissza is tudtunk jönni a meccsbe. A második félidőben többször is volt esélyünk arra, hogy átvegyük a vezetést és a kezdeményezést, azonban a kritikus szituációkból rendre az ellenfelünk jött ki jobban. Továbbra is problémánk, hogy nincs olyan emberünk a pályán, aki a fontos helyzetekben a sereg élére tudna állni mind védekezésben, mind támadásban. Nem elég, ha csak a balszélsőnk hangja hallatszódik. Fiatalságunkból sajnos adódik a rutintalanság is. A küzdeni tudásunkkal nincs baj, azonban csak ezért nem fogunk két pontot kapni. Szép számmal látogattak ki ma is a szurkolóink a csarnokba, köszönjük nekik! Ők elhiszik, hogy képesek lehetünk a jó eredményekre, és azon fogok dolgozni, hogy ezt a játékosaim is még inkább elhiggyék!

KTE-Piroska Szörp – PLER-Budapest 28-33 (11-15)

Kecskemét. Vezette: Paska, Vastag

KTE: Szikora (k), Feth (k), Szakály 6 (5), Horváth A. 5, Lukács 4, Deák 4, Papp 2, Forgács 2, Farkas 1, Szeverényi 1, Horváth B. 1, Csengeri 1, Csuzi 1, Kalmár, Mogyorós. Vezetőedző: Tóth Norbert

PLER: Andorka (k), Takács (k), Boros 9 (3), Vízler 6, Foki 6, Zalai 4, Simotics 3, Fekete Á. 2, Parzer 1, Kovács B. 1, Lőrincz 1, Várszegi, Balázs, Csíki, Horváth D., Farkas T. Vezetőedző: Horváth Attila

Kiállítások: 8 perc, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/3