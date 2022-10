Bagi Gábor: Azt gondolom, hogy hozzáállásban a múltheti játékunkhoz képest javultunk. Örülök annak, hogy a Kunbaja feljött a megyei másodosztályból az elsőbe, mert egy ilyen csapat színesíti az első osztály palettáját. Ezért mondom azt, hogy itt van a helyük. Jó kis ki-ki mérkőzés alakult ki, mind a két kapu több alkalommal is veszélyben forgott. Ha a szívemre hallgatok, akkor azt mondom, hogy mi álltunk közelebb a győzelemre, ha pedig jogosan átgondolom az egészet, akkor egy igazságos döntetlen született. A második félidei gólra törő játékunkkal méltán gondolom azt, hogy itthon kellett volna tartanunk a három pontot.

Varga Zoltán a Kunbaja elnöke: Jól kezdtük a mérkőzést, de egy buta helyzetből kaptunk egy tizenegyest, amivel a Tiszakécske vezetést szerzett. Szerencsére nem soká tudtunk rá válaszolni. Utána egy kicsit fölénybe kerültünk, sok helyzetet dolgoztunk ki, két-három ziccerünk azonban kimaradt. A második félidőben is egyenrangú ellenfelek voltunk, viszont megint kihagytunk három-négy ziccert, amivel simán eldönthettük volna a mérkőzés sorsát. Örülök annak, hogy a csapat felállt, mert a héten edzőváltás volt, a kedélyek is forrongtak. Most mindenki megnyugodott, és szerintem idegenben, egy újonc csapattól jó eredmény született.