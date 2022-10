Kecskeméti TE – Debreceni VSC 2–2 (1–0)

Kecskemét, 2527 néző, Vezette: Görög Márió (Szert Balázs, Horváth Zoltán)

KTE: Varga B. – Nagy K., Szabó A., Belényesi (Rijáskó 36.), Szalai G., Zeke – Vágó, Szuhodovszki, Katona B. (Szabó L. 56.) – Banó-Szabó (Sági 69.), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Debrecen: Gróf – Kusnyír, Dreskovics, Lagator, Ferenczi – Varga J., Neofitidisz (Manrique 62.), Dzsudzsák – Bódi (Sós 72.), Szécsi (Kiziridisz 72.), Babunski (Bárány 80.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevics

Gólszerző: Nagy K. (13.), Banó-Szabó (48.), ill. Szécsi (56.), Varga J. (87.)

Sárga lapok: Rijáskó (52.), ill. Bódi (2.), Neofitidisz (6.), Lagator (26.)

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – A meccs elején meglepett bennünket az az indulat, amely jellemezte az ellenfelet. A debreceniek túlzott agresszivitása miatt több ütemtelen és kemény belépőt is elszenvedtünk. Ehhez képest vezettünk a szünetben és a játékkal is elégedett voltam, azonban két játékosunkat is kényszerűség miatt kellett lecserélni. Mivel egy meccsen csere miatt csak háromszor lehet megszakítani a játékot, ezért utána többet már nem tudtunk változtatni. Bántott, hogy ott ültek a friss emberek a padon, fáradtunk a végén, de már nem cserélhettem. Banó-Szabó és Belényesi is bokasérülést szenvedett, aggódnom kell értük és szerintem a játékosaim most nem voltak megvédve. A DVSC érdemeit azonban ez nem vonja le, mert nagyon jól játszott a második félidőben. A végén nem tudtunk ritmust váltani, és végül az egy pontot is meg kell becsülnünk. Úgy gondolom, igazságos döntetlen született.

Srdjan Blagojevic, a Debrecen vezetőedzője: – Nem vagyok elégedett az első félidővel, hiszen bátortalanul játszottunk. Nem tudtunk kellő intenzitással játszani, elveszítettük a párharcokat. A második játékrész sem indult jól számunkra, hamar betalált az ellenfél, és szerintem kétgólos hátrányban nem sokan hittek abban, hogy fel tudunk állni. A játékosaim mégis megmutatták karakterüket, visszajöttünk a meccsbe, ezért jár az elismerés a csapatomnak. Az utolsó periódusban mutatott játék az, amit a jövőben is szeretnék látni.