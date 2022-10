A Kecskeméti TE és a Ferencváros közös múltja 2006-ban kezdett el íródni, amikor a Fradit népharagot kiváltva kizárták az NB I.-ből, így csak az NB II.-ben folytathatták a zöld-fehérek. Mivel válogatott játékosok sorát, többek közt Lipcsei Pétert, vagy éppen Tököli Attilát is megtartotta az FTC, sokan hibátlan bajnokságot jósoltak a pórul járó klubnak.

Ez az elmélet már szeptemberre megdőlt, ugyanis a Fradi éppen Kecskeméten veszített először pontokat, miután csak 2-2-es döntetlent játszottak a csordultig megtelt Széktói Stadionban. A KTE vette el tavasszal a Fradi veretlenségét is (1-3), majd egy évvel később úgy jutott fel története során először a klub, hogy kettős győzelemnek örülhetett nagy riválisa ellen. A hazai 4-0-os sikert egy idegenbeli 2-1 követte akkor. Miután az FTC is feljutott, 12 alkalommal találkoztak az élvonalban, 7 zöld-fehér siker mellett 3 döntetlen és 2 kecskeméti siker született.

Nyolc éve már nem találkoztak a felek, és teljesen ellentétes utat is jártak be. Amíg a 2015-ös kizárás után a KTE a megyei élvonalból küzdötte vissza magát az élvonalba, addig a Ferencváros egyeduralkodó lett az NB I.-ben, emellett rendszeres résztvevője a nemzetközi kupák csoportkörének is. Finoman szólva sem a KTE a mérkőzés esélyese, de ez nem zavarja a hazaiakat.

– Függetlenül attól, hogy egy papíron erősebb ellenféllel találkozunk, a pályán bármit el lehet tüntetni. Ez már nem egyszer megtörtént. A szimpatikus vesztes szerepére nem törekszünk, azzal nem is lennék elégedett, viszont mindent meg fogunk tenni, hogy jó eredményt érjünk el. Az biztos, hogyha hibázni fogunk, azt a Fradi kegyetlenül ki fogja használni, ilyen tekintetben magasan a legjobb csapat a mezőnyben. Nemzetközi szinten is, nemhogy az NB I-ben. Éppen ezért készülünk arra, hogy stabilak legyünk, mindenki kellően élesen, a legjobb állapotban fusson ki a pályára – mondta Vágó Levente, a Kecskeméti TE 30 esztendős csapatkapitánya.

Mivel a Széktói Stadion csak félig felel meg az NB I.-es létesítményelőírásoknak, ezért a „városi” oldal már hosszú ideje le van zárva.

Mivel a KTE egyre jobban szerepel, kezd szűkös lenni a lelátó, alighanem sokkal több néző lett volna kíváncsi a mostani meccsre is, mint 2527, azonban jelenleg ennyi jegyet adhatnak el a hazai meccsekre maximum, ezek már rég elfogytak.

– Természetesen hatalmas pluszt jelent ez számunkra. Mi is láttuk, hogy edzés előtt már sorok álltak a pénztárnál, és még akkor is kitartóan ott álltak a drukkerek, amikor mi már bejöttünk. Nem egy néző nem jutott sajnos jegyhez, ez is mutatja, hogy mennyire fontos mérkőzés ez. Reméljük, hogy élni tudunk majd azzal az erővel, amit adhatnak nekünk a lelátóról. Mindenképpen egy hatalmas lépcsőfok számomra is a találkozó, hiszen nem egy kupameccsen találkozunk a Fradival, hanem egy osztályban szerepelünk. Ráadásul az utóbbi évek talán legerősebb Ferencvárosa ez mostani, szerintem még a Bajnokok Ligája csoportkörös együttesnél is jobb, és még mindig szép jövő előtt állnak. Nem mellesleg egy olyan klub csapatkapitánya lehetek, mely szintén nagyon jól szerepel ebben a szezonban, ennek köszönhetően a helyezések tükrében is büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen mérkőzés vár ránk – tette hozzá Vágó Levente.