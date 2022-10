A két nyeretlen csapat párharcában a tabellán való felkapaszkodás megkezdése volt a tét. A fővárosiak az újonc Nagykőrös elleni fiaskót igyekeztek feledtetni, míg a hazaiak egy az Esztergom ellen elszenvedett szoros vereség, majd egy a Bulldogok elleni hazai, méretes zakó után igyekeztek megfordítani a trendet. Az első tíz percben ennek megfelelően komoly erőket mozgósítottak a pontszerzés érdekében. Az Exiles a szerencsével sem hadilábon állva kibekkelte a nehéz időszakot ,sőt, az első valamire való támadásából, egy okos rúgással a védők mögé juttatott és összeszedett labdából célt értek el az elmélázó hazai védők között, 0–5. A félidő derekán végre ponttá érett a kecskeméti fölény, Nagyhegyesi kétszer is büntetőből vette be a fővárosiak kapuját, ezzel hajszálnyi előnyhöz juttatva a hazaiakat, 6–5.

A második játékrészben nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a vendégek és előbb Farkas kétesnek tűnő 10 perces kiállítását kihasználva tovább növelték előnyüket, majd alig öt perc elteltével újra beköszöntek a Száműzöttek, így megnyugtatóvá vált előnyük, 6–19. A lapok tovább röpködtek Böröndi játékvezető zsebéből, még tartott a hazai emberhátrány, amit a vendégektől Koltay kiállításával egalizált, de csak átmeneti időre, mert a hazaiak román támadója Gelu is mehetett 10 percre pihenni. A KARC foggal-körömmel küzdött, hogy játékban maradjon és a lehetőségei meg is voltak. Tíz perccel a vége előtt az új igazolás Perici célja visszahozta a játékba a kecskemétieket, 11–19, akik továbbra is beszorították ellenfelüket. Farkast 50 méteres sprintje után csak az utolsó pillanatban tudták megállítani a vendégvédők, de volt itt még kimaradt büntetőrúgás, és az ellenfél célterülete előtt elrontott támadásból még kettő. A kimaradt hazai helyzetek megbosszulták magukat, de ez mit sem von le az Exiles érdemeiből, mivel a Száműzöttek védelme szinte mindvégig hibátlanul zárt a védelmük és rendkívül nagy elánnal vetették bele magukat minden párharcba. A KARC bár javuló játékot mutatott, de a hátralévő két fordulóban alaposan fel kell kötnie a nadrágot, ha el akar kerülni a tabella aljáról. A következő összecsapásra a bajnok, eddig három győzelemmel hibátlan mérleggel listavezető Szeged otthonában kerül majd sor október 22-én.

Rögbi NB I 3. forduló

Kecskeméti ARC – Bp. Exiles 11-19 (6-5)

Vezette: Böröndi

Kecskeméti ARC – Réfi (Argintaru), Szitás (Bányai), Orovecz, Beliczai (Dinnyés) (Asztalos A), Farkas, Postolachi, Stoica, Gál (Asztalos Cs.), Németh, Nagyhegyesi, Takács (Perici), Túri, Gelu (Karancsi), Varga (Gerencséri), Sütő D.

Edző: Thomas Aponte

Pontszerzők: Nagyhegyesi 6, Perici 5.