Immáron tíz esztendeje, hogy elindult Kiskőrösön a jégkorong. A kezdeti nehézségek után remek csarnokot tudtak építeni, mely azóta is sok esemény színtere.

– 2008-ban kezdtük el népszerűsíteni a sportágat, először a Petőfi Gimnázium udvarán, ahol palánkon ellátott térben tartottuk a foglalkozásokat – tekintett vissza Szekeres Károly. – Amikor 2012-ben kinőttük azt, akkor a Kiskőrösi Sporttelepre kerültünk ki, ahol egy elhanyagolt kézilabda pályát tudtunk kialakítani az akkori minden kornak megfelelő jégpályává. Ekkor már huszonhárom gyerek volt az egyesületünknél, különböző korosztályoknál. 2021-re már teljes vertikummal tudtunk kiállni, szinte minden korosztályban. Az egyesületünkben van U8, U10, U12, U14, és felnőtt korosztályú csapat is. Valamennyi együttesünk az országos bajnokságban szerepel, ugyanis a jégkorong szövetség nem „megyésít”, hanem próbál régiós csapatokat egy bajnokságba rakni. A ranglétrán mi egészen tavalyig a második csoportban voltunk, azonban idén visszaléptünk a harmadikba. Ennek különböző összetevői vannak. Az első, hogy a szabadkai csapattal fúzióban álltunk, de megszakadt ez a kapcsolat és most már csak helyi vagy Kiskőröshöz közeli településekről érkező gyerekek, illetve felnőttek szerepelnek nálunk. Továbbá rengeteget utaztunk az elmúlt évadban, nagyjából húszezer kilométert, ugyanis a hazai pályán lévő mérkőzéseinket is idegenben kellett játszanunk. Ettől függetlenül részt veszünk versenyeken, tornákon, bajnokságokon, de sajnos kevesebben, mint az előző esztendőben. Az edzésmódszer kicsit más, mint egy-két sportban, talán a vízilabdához lehet hasonlítani a jégkorongot, hiszen ott is meg kell tanulnia úszni a gyereknek, hogy utána tudjon játszani, itt pedig először korcsolyázni kell.

A sok jó edző mellett az elmúlt hetekben érkezett egy profi is, ugyanis a székelyföldi Elekes Levente is a kiskőrösiek edzői stábját erősíti szeptembertől.

– Rendkívül jó edzőink vannak, szeretném megemlíteni Elekes Leventét, aki a román élvonalban és másodosztályban is játszott, illetve dolgozott edzőként. Mellette edzőnk még Kosóczky Tibor, Kosóczky Nikolett, Erdei István és Rakonczai Mónika is. A csapataink közül az U8 és U10 heti négy foglalkozáson vesz részt, az U12-es és U14-es gárdáink pedig már öt alkalommal edzenek egy héten, hatvan perces foglalkozásokon.

Szekeres Károly azt is elmondta, hogy milyen céljaik vannak a jövőt illetően.

– Elsősorban az a célunk, hogy legyen kész a pályabővítésünk. Amennyiben ez jövőre megtörténik, akkor már tudunk hazai rendezésű nagypályás mérkőzéseket is rendezni. 2016-ban kezdtük el a bővítéssel kapcsolatos munkát, most úgy néz ki, összejöhet az álom. További célként szerepel, hogy szeretnénk minél több gyereket idecsábítani, ugyanis ebben a sportban nulla pollenkoncentráció van, minden gyermeknek orvosilag ajánlott, izületi betegségektől, sérülésektől mentes. Talán évek múlva egy OB II.-es felnőtt gárdát is szeretnénk elindítani. Ez hatalmas álom számunkra - zárta gondolatait Szekeres Károly.