A Nyárlőrinci LSC hat forduló után öt győzelemmel és egy döntetlennel az élen állt, a Csólyospálos pedig mindössze két döntetlennel, és az azokkal megszerzett két ponttal sereghajtó. A helyzet a 7. fordulóban változott, miután a Csólyospálos nagy meglepetésre egygólos győzelmet aratott Nyárlőrincen, – Zádori Márk szerezte a győztes találatot, a kapuban pedig Elekes Tibor a második játékrész elején büntetőt is fogott –, és ennek köszönhetően mindjárt két helyet ugrott előre, és jelenleg a nyolcadik.

– Úgy kellett már nekünk ez a győzelem, mint a falat kenyér – tekintett vissza Ábrahám-Furus Gergő, a csapat egyik játékosa, aki természetesen jóval több, mint egy játékos a sok közül, hiszen amellett, hogy a csólyospálosi utánpótlás szakmai vezetője, a felnőtt csapatot is ő vezényli. – Meglehetősen mély hullámvölgyben jártunk az utóbbi hetekben és tudtuk, hogy a megtépázott önbizalmunkat csakis egy nyertes meccs tudná helyreállítani. Azt nyilván kevesen gondolták, hogy ez éppen az eddig egyedüliként veretlen Nyárlőrinc ellen jöhet össze, de jól mutatja a karakterünket, az akaraterőnket, hogy mi igenis hittünk benne, hogy sikerülhet. Persze jó adag szerencsére is szükségünk volt, hogy bezsebeljük mindhárom pontot, de úgy érzem tettünk érte, hogy a szerencse végre mellénk álljon. Nagyon bízom benne, hogy ez lökést ad a továbbiakra és nem egyszeri fellángolás volt, hiszen szeretnénk még pontokat szerezni az ősszel és azt már többször bizonyítottuk, hogy erre bárki ellen esélyünk van. A nyáron egyébként minimális változás történt csupán a keret összetételét illetően. Együtt maradt a közösség, amely véleményem szerint a párját ritkítja, mi nem csupán a pályán, azon kívül is egy csapat vagyunk. Minimális költségvetésből tudunk gazdálkodni, aki nálunk játszik, az a foci, illetve a közösség szeretetéért és nem másért teszi. Nagyon büszke vagyok rá, hogy én is részese lehetek ennek. Tavaly ősszel tizenkét gólt kaptunk a tíz meccs alatt, idén hat meccsen tizenkilencet. Tudtuk, hogy amíg a védekezésünket nem rakjuk rendbe nem jön a siker. Így aztán három belső védővel álltunk fel Nyárlőrincen és mélyen húztuk meg a védővonalat, szervezetten próbáltunk védekezni és a kontratámadások lehetőségében bíztunk. Nem sok lehetőségünk adódott az ellenfél kapuja előtt, de egyet sikerült gólra váltani, hátul pedig tartottunk a hátunkat, többek között a remek kapusteljesítményünknek köszönhetően. Elekesnek ezen a napon nem lehetett gólt lőni, még egy 11-est is hárítani tudott. Érdekessége ennek a bravúrnak, hogy a huszonhármas keretből nyolcan voltunk kénytelenek sérülés miatt kihagyni ezt a meccset, sőt, kényszerűségből a két kapusunkból az egyik, Andóczi-Balog Roland csatár poszton kezdett és nyújtott kiváló teljesítményt – foglalta össze a siker titkát Ábrahám-Furus Gergő.