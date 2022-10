A nyáron a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapatához igazolt Milos Borisov. A montenegrói játékos az idén a tizedik szezonját kezdte meg a magyar bajnokságban, vagyis a magyar első liga legrutinosabb kosárlabdázói közé tartozik. Megannyi csapatnál megfordult, tehát nagy tapasztalata van azon a téren, hogy hogyan kell egy új közegbe beilleszkedni. Nem is okozott ez neki nehézséget a hírös városban való berendezkedés sem.

– Gyorsan és zökkenőmentesen ment minden, saját bőrömön tapasztalhattam a kecskeméti családias hangulatot. Wittmann Krisztiánnal csapattársak voltunk Szolnokon, és több jelenlegi csapattársam ellen játszottam már korábban, így egyáltalán nem voltunk ismeretlenek egymásnak. Jó érzéssel tölt el, hogy itt lehetek. Sokat számít, hogy az idősebb játékosok mind családos emberek, én is az vagyok, így a profi sporton túl ugyanazon értékek mentén éljük az életünket. Jómagam is családos vagyok, a feleségem és a kisfiam is itt él velem Kecskeméten. A kisfiam még csak egy éves, így különösen fontos, hogy minél több időt együtt tudjunk lenni. Szeretnek ők is itt lakni, gyorsan megkedvelték Kecskemétet.

Bár a KTE-t eddig csak ellenfélként látta, bizonyos kép azért kialakult benne a hírös városi gárdáról. – A legelső szó, ami a kecskemétiek kapcsán az eszembe jut, az a stabilitás. Ez számomra nagyon pozitív érték, ezért is örültem, amikor megkerestek a KTE vezetői. A Kecskemét egy olyan együttes, amelynél soha nem sorjáztak botrányok, és mindig világos volt a dicséretes józansággal kitűzött, reális cél, hogy a rájátszásban nyolc között szeretnének szerepelni. Amikor még ellenfélként érkeztem a Messzi István Sportcsarnokba, akkor is szerettem itt játszani, mert a fair play szellem dominált.

A magyar ligáról összességében az a véleménye, hogy szezonról szezonra érzékelhető a fejlődés. – Egyre több minőségi külföldi kosárlabdázó érkezik, és ez az egész bajnokságra mindig jótékony hatással volt. Így van ez idén is, úgyhogy nehéz megjósolni az erőviszonyokat, hiszen a legtöbb csapat közel azonos erősségű.

A kecskeméti csapatban az életkor tekintetében két szélsőség dominál, a keretet főként rutinos kosárlabdázók és az ifjú tehetségek alkotják. Borisov szerint mind a két generáció profitálhat az együttműködésből. – Úgy vélem, hogy a fiataloknak sokat tudunk segíteni akár edzéseken, akár mérkőzéseken egyaránt. Számukra ezek az élvonalbeli meccsek óriási jelentőséggel bírnak, és a kecskeméti modell szerintem emiatt különösen jó. A másik oldalról viszont mi is profitálunk, hiszen olyan energiát hoznak a pályára a fiatalok, ami egy-egy meccsen döntő lehet. Összességében szerintem ez egy jól működő koncepció. Személy szerint ott segítek, ahol csak tudok, hogy az eddig megszerzett tapasztalataimból át tudjak adni a jövő nemzedékének.

Borisov az alapcélkitűzés teljesítését, avagy a rájátszásban a legjobb nyolc közé kerülést teljesíthetőnek látja.

– Nagyon kiegyenlítettnek érzem a mezőnyt, nagy csata fog majd zajlani a rájátszást érő pozíciókért. Mi is ott szeretnénk lenni a legjobb nyolc között, és a jó szezonrajt ebben sokat segíthet. Képesnek érzem a csapatot arra, hogy akár a tavalyi év kiváló eredményeit is megismételje, de még nagyon sok munka vár ránk addig. A szurkolók támogatása rengeteget jelent a csapat számára, bennük is bízunk, és mindent megteszünk, hogy győzelmekkel háláljuk meg a szeretetüket.