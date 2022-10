A hazaiaknak már az első félidőben is sok kellemetlenséget okozott a dr. Paic Róbert helyett immáron Mátrai Péter által irányított Kecskemét, hiszen fej fej mellett haladtak a felek előre. A Jámbor-Herceg Réka és Berkes-Kaiser Melitta alkotta duó igazi vezére volt a KNKSE-nek, és a félidő hajrájáig nem is tudott meglépni az Eger, akkor viszont 18-15-ös előnyt harcoltak ki. A második félidőt egy 5-0-os rohammal kezdte viszont a Kecskemét, és ezek után újra szinte támadásról támadásra változott, hogy éppen ki tud előnybe kerülni. Az utolsó másodpercekben még a vendégek fel is tehették volna a koronát a teljesítményükre, de a győztes gólt már nem sikerült megszerezni, ezzel együtt értékes pontot gyűjtöttek be (27-27).

Mátrai Péter vezetőedző (KNKSE): – Mindenekelőtt gratulálok a csapatomnak, mert amit ma 60 percen keresztül nyújtottak, az példaértékű volt, főleg úgy, hogy komoly heteken, napokon vagyunk túl. Az elmúlt héten még nem tudtuk, milyen csapattal utazunk Egerbe, de csütörtökön és pénteken minden összeállt, és amit megbeszéltünk védekezésben és támadásban, a lányok százszázalékosan végrehajtották. A mai meccsen a védekezés volt a kulcs, főleg a második félidőben. Amikor türelmesnek kellett lenni, azok voltunk, amikor futni kellett, akkor tudtunk futni, szóval keresem a szavakat, le a kalappal a lányok előtt. Ma megünnepeljük ezt a pontot, aztán hétfőn folytatjuk a munkát!

Eszterházy SC–Kecskeméti NKSE 27–27 (18–15)

Eger. Vezette: Szedmák, Tóth T.

Eger: Nagy É. (k), Kozma (k), Bató 1, Tóth G. 1, Szecsődi 6 (1), Pint, Pankotai 4, Tóth A. 1, Szeberényi 1 (1), Alaxai 4, Zákányi 1, Varjú 2 (2), Szondi 1, Jurmann 2, Kiser 3, Barta. Vezetőedző: Zsadányi Sándor

Kecskemét: Lukács K. (k), Németh (k), Jámbor-Herceg 13 (1), Kollár, Berkes-Kaiser 9 (3), Nagy E., Radva 3, Tóth L., Pap, Porobic, Moharos, Szatmári 1, Megyesi 1, Iványi. Vezetőedző: Mátrai Péter

Hétméteresek: 5/4 ill. 6/4

Kiállítások: 2 p ill. 12 p