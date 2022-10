– Kevés időnk volt felkészülni, de ez igaz a Győrre is – mondta Szabó István, a KTE vezetőedzője. – Szerencsére azokon kívül, akik már a Kisvárda elleni meccs előtt is sérültek voltak, több hiányzónk nem lett. Péntek óta eltelt annyi idő, hogy a méréseket figyelembe véve alakíthassuk ki a megfelelő kezdőcsapatot. Nehéz mérkőzésre számítok, mert a Győr tavaly is megmutatta erejét, egészen az elődöntőig meneteltek, ahol csak a későbbi győztes Ferencváros tudta őket megállítani. A játékerejükről annyit, hogy válogatott múlttal rendelkező játékosok is vannak a keretükben, illetve tele vannak nagyon tehetséges fiatalokkal. A kupának mindig van egy sajátos hangulata, biztosan nagyon nagy harc lesz a pályán, így nem nézünk egyszerű találkozó elé. Ettől függetlenül felkészültnek látom a srácokat, szeretnénk továbbjutni – tette hozzá a tréner.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc ráadás, majd büntetők dönthetnek. A kupameccs 17 órakor kezdődik az ETO Stadionban.