A bajnokságokat figyelő szurkoló radarjáról 2019-ben tűnt el a Bajaszentistván. A klub 2016/17-es idényben még bajnok lett a megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában, majd a 2017/18-as idényben lényegében a Bajai SK-val közös csapattal nevezett a másodosztályba, ezáltal igyekezvén segíteni a Baja mielőbbi talpra állását. Amikor azonban a közös csapat megszűnt, a Bajaszentistván is eltűnt a megyei bajnokságok tabelláiról.

Pedig valójában szinte alig szünetelt ott a futball, igaz, nem a hivatalos bajnokságban kergetik ma már a bajaszentistvániak a labdát. Négy évvel ezelőtt ugyanis Purger Norbert és több lelkes, volt csapattársa koordinálásával megalakult, többségében az egykori, nem is annyira régen bajnok bajaszentistváni focicsapatból a bajaszentistváni öregfiúk labdarúgó csapata. Az öregfiúk gárda ugyanakkor nem a megye hármas bajnokcsapat közvetlen folytatása.

– Való igaz, hogy az a bajnoki címet szerzett remek brigád alkotja az öreg fiúk gárda alapját, de természetesen vannak olyanok is az öregfiúk csapatban, akik annak a gárdának nem voltak a tagjai, illetve voltak olyan fiatal játékosok is a bajaszentistváni bajnokcsapatban, akik még ma is távol vannak a harmincötödik életévüktől, tehát nem az öregfiúk korosztályhoz tartoznak, és így aztán közülük még ma is többen vígan kergetik a labdát a megyei osztályokban – mutatta be a csapat összetételét Purger Norbert.

A lelkesedés ugyanakkor igen nagy volt már rögtön az elején, és nem is hunyt ki egy gyors fellobbanás után a szikra, az öregfiúk társasága ugyanis mára már harminc főt számlál, és már nem is csak hobbi-kezdeményezésnek mondható, az idén ugyanis már egyesületként is bejegyezték a Bajaszentistváni SK öregfiúk csapatát. Az egyesületet egy triumvirátus irányítja, a sportkör elnöke Moóri József, az elnökhelyettes Káli Lajos, és Purger Norbert pedig elnökségi tag, illetve szervező.

– Az egyesület tagjainak száma ma már valóban harmincra rúg, és ebből jó huszonöten ténylegesen fociznak is. A meccseken soha nincs gond a kiállással, miért is lenne, hiszen azért csináljuk, hogy focizhassunk. Olyan persze előfordul, hogy valaki nem ér rá, de bőven annak, akik beugorhatnak helyette. De rendre az a helyzet, hogy a kezdőcsapat mellett nyolcan, tízen is várják a kispadon, hogy ők is szóhoz jussanak.

Ez az öregfiúk gárda immáron négy éve rendszeresen vívja a meccseket. Nem bajnoki rendszerben, hiszen nagypályás öregfiúk bajnokság nem működik, hanem ad hoc módon szervezik a találkozóikat. És viszonylag hamar kiderült, hogy szerencsére van kivel.

Hiszen azért is tudott nem csak fennmaradni, hanem egyenesen fejlődni is ez a kezdeményezés, mert másutt is akadnak olyan öregfiúk baráti társaságok, akik kapva kapnak az alkalmon, hogy végre azzal a tevékenységgel nosztalgiázhassanak, amit annyira szeretnek: focizással.

A bajaszentistvániak eredményei sem rosszak, hiszen vereséget még nem szenvedett ez a brigád, jóllehet volt nem egy olyan alkalom, amikor az ellenfelet megyei első- vagy másodosztályú játékosokkal egészítették ki.

Az elkötelezettséget és a lelkesedést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a csapat önerőből gazdálkodik, az utazással, pályabérléssel, mezekkel, vendégcsapatok ellátásával kapcsolatos költségeket az egyesület tagjai fizetik. Ha bajnoki rendszerben nem is játszanak, de igyekeznek egy könnyített bajnoki ritmusnak megfelelő sűrűséggel, nagyjából kéthetente pályára lépni. És nem is csak hazai, azaz határon belüli ellenfelek akadnak. A környékbeli egyesületeken – Tolna, Kunbaja, Kelebia, Érsekcsanád, Hercegszántó – kívül ugyanis szerbiai öregfiúkkal is megmérkőztek már, Zombor és Tavankút csapata is az ellenfelek között volt.

– Én vállaltam magamra azt a nem egyszerű feladatot, hogy megkeresem a potenciális ellenfeleket, és a szervezés is az én feladatom lett, de nem akarok az áldozat szerepében tetszelegni, hiszen nagyon szívesen csinálom – jelentette ki Purger Norbert, aki egyáltalán nem mellesleg középpályásként is erősíti a lelkes gárdát. – A közelmúltban már évente nagyjából tíz meccset játszottunk. Egy-egy ellenféllel oda-vissza alapon játszunk, tehát mi is vendégül látjuk őket, ők is minket. Közeledik az év vége, de legalább két meccset még az idén is játszunk, hiszen ezen a hétvégén a kunbajai öregfiúkat fogadtuk, illetve hamarosan visszaadjuk a látogatást a szerbiai Zombornak.

Azt egy kicsit fájlalják, hogy a csapat Baján nem tud füves labdarúgó pályát még bérelni sem a Sugó-parti városban, így aztán a környékbeli településeken kénytelenek játszani, amikor ők a meccs rendezői.

A Kunbajai elleni, e hétvégi mérkőzés helyszíne is sokáig kérdéses volt, jó darabig úgy tűnt, hogy Érsekcsanádon vívják, aztán végól Sükösdön rendezték meg a meccset, amelyet ma délután 15 óra 30 perces kezdettel vívnak meg.

– Műfüves pálya még csak-csak akadna, de az már nem tréfadolog ilyen öreg rókáknak, akik ezeket a csapatokat alkotják. Ráadásul minket is mindig füves pályán látnak vendégül, így aztán füves híján inkább egyeztetünk valamelyik környékbeli csapattal, hogy kivihessük hozzájuk a meccset. Ez az egyetlen dolog, ami miatt hiányérzetünk van, de reméljük, hogy idővel ezt is sikerül megoldani.

Arra a kérdésre, hogy egy-egy öregfiúk meccs csak a kilencven percről szól, és a lefújás után mindenki rohan haza, vagy pedig egy olyan közösségi esemény, amelyen rendező- és vendégcsapat közös erővel igyekszik pótolni a folyadék- és a kalória veszteséget, Purger elmondta, hogy természetesen a hazai fél mindig vendégül látja a vendégeket, méghozzá tulajdonképpen egész estés program keretében, tehát egy öregfiúk derbi napjára a játékosok nem szoktak mozijegyet venni.