Egy vendég lesgól, majd egy leshelyzetből lőtt hazai kapufa jelezte, hogy mindkét csapat szeretné megszerezni a győzelmet. Sokáig a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, aztán a 18. percben Pomozi Máté eresztett meg nagy lövést balról, 25 méterről, hajszállal suhant el a labda a bal sarok mellett. Ahogy öt perc múlva is, bár akkor közelebbről kísérletezett Pomozi. A 26. percben nagy bravúrral tisztázott Bodor Krisztián, a hazai kapus, pedig ketten vezethették rá a labdát. Két percre rá Hájas Krisztián vállalt el egy lövést negyven méterről, félfordulatból, Lovas Tamás a helyén volt. Félóra elteltével Kun Norbert nagyot mentett a vendég csatárok elől, de sokat segített azért, hogy mögötte a kapus is résen volt, mert a labda a bal alsóba tartott. A 34. percben ismét Bodor mutatott be nagy bravúrt. Az ellenakció egyszerű volt: Dinnyés Máté Bence ívelte előre a labdát a jobb oldalon Dinnyés Bencének, aki rövid vágta után nem cifrázta, nagy gólt lőtt húsz méterről a kapu bal oldalába, 1–0. Kisvártatva Tajti Bence került lövőhelyzetbe a hazai kaputól tíz méterre, de kapásból fölé durrantott. A hajrában egyre nyomasztóbbá vált a bugaci nyomás. A félidő utolsó pillanataiban egy előreívelt labdát Deli Mihály stukkolt le Dömötör Sándor elé, aki – bár eddig a veszélyes pontrúgások elvégzése terén jeleskedett –, az ötösön sem jött zavarban, a bal alsó sarokba bólintott, 1–1.

Rögtön az újrakezdés után Törteli László fejelhetett a hazai kapura, a léc alá tartó labdát Bodor bravúrral mentette.

Az 50. percben egy hosszú előreívelést követően Orosz Gábor került helyzete, nyolc méterről lőtt is, Lovas nagyot védett. A 64. percben Oroszi ívelt mérnöki precizitással az ötös sarkára, Dinnyés Bence fejére, aki meg is küldte a játékszert, Lovas azonban menteni tudott. A szögletet követően Giljon Attila tüzelt balról, 12 méterről, a hosszú sarokba tartó labdát Dömötör állította meg a gólvonal előtt. A 75. percben Seres Norbert vitte le a bal szélen a labdát, remekül adott középre, Deli pedig hat méterről, ellentmondást nem tűrően fejelt a kapu bal oldalába, 1–2. Négy percre rá Tajti Bence vágott ki nagy szólót – egészen a félpályától indult, és csak úgy kerülgette ki az embereket –, hogy a végén higgadtan a jobb alsó sarokba helyezzen, 1–3. A 87. percben Baráth László eresztett meg egy lapos lövést, Görög Tibor beletette a lábát, a labda nem sokkal kerülte el a bal felső sarkot. Két percre rá egy jó indítást követően Dinnyés Bence balról, 12 méterről a hosszú sarokba lőtt, 2–3. Igyekezett egyenlíteni a hazai gárda, a Bugac azonban a 92. percben eldöntötte a mérkőzést. Egy jó ütemben előre ívelt labdára Seres Norbert rajtolt rá, és higgadtan a kapu jobb sarkába pörgetett, 2–4.

Kürtösi Szabolcs, a Fülöpjakab technikai vezetője: – Nagyon sokan hiányoztak ma, hét-nyolc alapember hiányzott, cserénk is csak egy volt. Két hasonló képességű csapat játszott ma, 1–1 után az volt az érzésem, hogy az nyer ma, aki berúgja a másodikat. A Bugac rúgta a másodikat, meg is nyerték a meccset. Ez benne van a fociban. Ziccerek voltak itt is, ott is. Sajnos a második félidő második felére elfáradtunk. Az akarással nem volt semmi baj, nem ezen múlott.

Bálint Ernő: – Megnyertük a szomszédvári derbit, hiányérzetem csak annyiban van, hogy ezt a mérkőzést az első félidőben nekünk el kellett volna döntenünk, így magunknak tettük nehézzé ezt a meccset. A csapat hozzáállásával egyébként maximálisan elégedett vagyok.

Fülöpjakab SE–Bugac KSE 2–4 (1–1)

Fülöpjakab, 90 néző, vezette: Kiss Anikó (Fekete Bálint, Kármán Attila)

Fülöpjakab: Bodor – Vizi, Giljon, Dinnyés B., Baráth., Dinnyés M., Lakatos, Cseh (Görög 76.), Kun, Oroszi, Hájas. Technikai vezetpő: Kürtösi Szabolcs

Bugac: Lovas – Fekete (Törteli 64.), Dömötör (Szalai 77.), Árvai, Tóth I., Deli, Dányi (Seres 68.), Tajti, Bali-Hajagos (Tóth G. 87.), Pillók, Pomozi. Technikai vezető: Bálint Ernő.5

Gól: Dinnyés B. 35., 89., ill. Dömötör 45., Pillók 75., Tajti 79., Seres 92.