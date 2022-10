Megyei I. osztály

Lajosmizsei VLC–Tiszakécskei LC II. 2–2 (1–1)

Lajosmizse, 50 néző, vezette: Bosnyák Sándor Attila (Csákó Patrik, Dienes Zoltán).

Lajosmizse: Lord – Sinka, Fekete A., Palotai (Fekete D. 70.), Borsos, Tarnóczki, Kiss L. (Ulicska 85.), Rapi, Kovács J., Lukács (Dóka 80.), Tamás B. (Bán 62.). Edző: Árva Zsolt

Tiszakécske II: Baráth – Horváth A. (Hoffmann 65.), Oláh, Oberna, Klemenc, Káli, István L., Tóth M., Tóth K., Szólát (Alberti 82.), Geiger 42. Terchnikai vezető: Bagi Gábor

Gólszerző: Lukács 12., Fekete D. 89., illetve Geiger 42., 64. Sárga lap: Tóth M. 47., Tóth K. 51., Káli 89.

Árva Zsolt: Az alapvető célunkat, amit kitűztünk magunk elé ezen a meccsen, hogy nem akarjuk vesztesként elhagyni a pályát, sikerült teljesíteni, mert itthon tartottunk egy pontot. Az első félidőt jól kezdtük, rögtön az elején helyzetbe kerültünk, majd a vezetést is meg tudtuk szerezni. Lett volna lehetőségünk tovább növelni az előnyünket, sajnos az első félidő végére a tiszakécskeiek beszorítottak minket, az egyenlítő góljuk a szünet előtt rosszkor is jött. De ezért csak saját magunkat hibáztathatjuk, mert a kécskei játékosnak csak annyi szerepe volt ebben, hogy elvégezte a szögletet, mi fejeltünk a saját kapunkra, még bele is csúsztattunk, így jött össze az egyenlítő góljuk. A második félidőben a Kécske, előnyt szerzett és játékban is fölénk tudott kerekedni. Minőségi játékosokat kaptak vissza Baráth Bence, Oláh Máté és Geieger Norbert személyében, ami szerintem döntő volt. Nagyon nehezen tudtunk ezzel megbirkózni. A vendégek nem lehetnek elégedettek a döntetlennel, és ha azt mondják, hogy ebben több volt, azt nem tudom elfogadni, mert az első játékrész a miénk volt, a második pedig az övék. A pontosztozkodás szerintem reálisan tükrözte a mérkőzés képét.

Bagi Gábor: Ez már a sokadik mérkőzés, amikor a végén vagy a mi hibánkból, vagy valami másból kiénekli a szánkból a sajtot. Az első gól utáni teljesítményünkkel maximálisan kiérdemeltük volna a győzelmet, a három pontot. Ma sok minden miatt kellene azt tennem, amit nem szoktam, hogy a játékvezetővel foglalkozom. Akár az első félidőben meg nem adott tizenegyes, amikor a lajosmizsei játékos kezéhez ért a labda a tizenhatoson belül, vagy a második egyenlítő góljuknál óriási fault volt, mert kapusunkat és a védőnket is kilökték a labda alól. Talán ma egy kicsit jobban játszottunk, mint a Lajosmizse, talán megérdemeltük volna a győzelmet, de amíg talán marad, és nem realizáljuk azt a szituációt, amikor a harmadik gólt is be kellene rúgni, akkor sajnos mindig ott lebeg a fejünk fölött Damoklész kardja, hogy bármikor egyenlíthet, akár az utolsó pillanatban is, mint most, az ellenfél.

Kunbajai SE - Akasztó FC 3-0 (3-0)

Kunbaja, 150 néző, vezette: Béleczki László (Molnár Alex, Ljakic Zorán)

Kunbaja: Durdevac – Sojic, Ivkovic, Panic, Ikrás (Zigic 81.), Kokljevci, Sicar, Momcilov, Borenovic (Bélavári 90.), Plavsic (Milovanovic 75.), Kujundzic. Technikai vezető: Varga Zoltán

Akasztó: Németh Zs. - Molnár E., Kapus, Kerekes (Juhász T. 46.), Szabó Zs. (Bajusz 64.), Németh T., Boldizsár, Palla, Szabó Sz. (Vincze 46.), Dobosi, Márki (Szrenkó A. 46.). Edző: Szrenkó István

Gól: Borenovic a 9. és a 39., és Panic a 12. percben

Sárga lap: Milovanovic 84., Momcilov 86., illetve Németh T. 82. Percben

Varga Zoltán, a Kunbaja technikai vezetője: - Egyből nekiestünk az Akasztónak, ami nekik nem igazán tetszett. Már az első tizenöt percben két gólos volt az előnyünk, majd visszaesett a játékunk. A vendégek ekkor sem bírtak nagy lehetőséget kidolgozni, majd egy szépen megkomponált akcióból megszereztük a harmadik gólunkat is. A második játékrészben az akasztóiak zömében ívelgettek, de igazán nagy lehetőséget nem tudtak kialakítani. Nagyon örülök a diadalnak, ugyanis eddig hazai pályán csak győzelmünk van.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: Egy rendkívül jó pályán játszottunk a mai napon, meglepett bennünket a pálya talaja. Az első félidőben nagyban befolyásolta a csúszós talaj a játékunkat. Ha reggelig játszunk sem tudtunk volna gólt rúgni. El kell beszélgetnünk a srácokkal, ugyanis ilyen hozzáállással nem lehet futballozni. Készülünk a Kecel ellen, ahol remélhetőleg jobban fel tudunk pörögni, mint ahogy azt ma tettük.

Megye II., Déli csoport

Kelebia KNSK–Kiskunhalasi FC 1–2 (1–1)

Kelebia, 80 néző, vezette: Borbényi Miklós (Ézsiás Gábor, Horváth Attila)

Kelebia: Friebert – Kovács J. (Horváth T. 74.), Ürmös, Mészáros, Kakas, Miklós-Balogh, Fülöp, Horváth Zs. Lenyel, Kátai, Simola. Technikai vezető: Milasin Dániel.

Kiskunhalas: Mihalik – Peic, Zubelic, Gyenizse, Ikotic, Plavsic, Csorba, Vuckovic, Miletic, Oláh, Csillag.

Gól: Simola 25., ill. Vuckovic 35., Gyenizse 92.

Kiállítva: Miletic 58.

Megye II., Északi csoport

Lakiteleki TE–Kiskunmajsai FC 0–2 (§–0)

Lakitelek, 160 néző, vezette: Tóth Róbert (Berger Tibor, Farkas László)

Lakitelek: Sazbó M. – Illés (Harabula 60.), Győri (Parádi 90.), Tombácz, Steklács (Kovács M. 90.), Szabó Á., Subicz (Kovács L. 60.), Dóka, Hencz (Kakó 60.), Tamásy, László. Edző: Verebélyi Gábor.

Kiskunmajsa: Kovács K. – Nagy G., Csikós, Csupity, Szikora (Pszota 89.), Boros, Stránszki (Tóth T. 74.), Lengyel, Szőke, Gilicze, Rocsai. Tech. vez: Kis Péter.

Gól: Stránszki 65., Szikora 88.



SC Hírös-Ép–Kerekegyházi SE 6–1 (1–0)

Kecskemét, 110 néző, vezette: Csire Góbert (Markó László, Tóth István)

SC Hírös-Ép: Farkas – Török (Parázs 46.), Kiss B., Maczelka (Páncél 67.), Dani (Kitl 72.), Horváth Z., Mécs (Nagy SZ. 61.), Marozsi, Gréczi, Szász, Horváth T. (Kövecs 61.).

Kerekegyháza: Fekete – Sahin-Tóth, Garaci (Rigó 57.), Szécsényi (Gazdag II. 46.), Malecz, Hefler E., Kovács S., Boronkay, Szatmári, Bálint, Nagy N.

Gól: Gréczi 38., 49., Parázs 55., 80., Szász 67., Pánczél 67., ill. Rigó 89.



Solti FC–Ágasegyháza SE 7–1 (2–0)

Solt, 140 néző, vezette: Balogh Máté (Bácsi Noel, Nagy Dávid)

Solt: Borbély – Gulyás (Kurta 46.), Facskó, Szalánczi (Lázár 72.), Puskás, Nag yM. (Horváth A. 86.), Ludányi, Horváth D. (Jakab 86.), Hajdú, Biró, Pribék (Korsós 62.) Edző: Vaskó József.

Ágasegyháza: Benkó – Magyar (Kovács M. 69.), Lévai Zs., Váczi, Kiss Sz., Horváth V., Sárosi (Lévai M. 46.), Lóczi, Berényi (Szinkó 58.), Tapodi (Sipos 46.), Ungor (Gudmon II. 69.)

Gól: Biró 9., Ludányi 30., Nagy M. 51., Szalánczi 53., Váczi (öngól 55.), Horváth D. 58., Kurta 89., ill. Ungor 60.



Csólyospálos–Kunszállás SE 1–5 (1–1)

Csólyospálos, 130 néző, vezette: Fülöp József (Nagy Norbert, Kasi Csaba)

Csólyospálos: Elekes – Novikov, Balogh, zádori, Szabó B, Szűcs (Kertész B. 62.), Harkai, Maróti, Gera, Andóczi-Balog (Simon 46.), Bartalos.

Kunszállás: Dobos – Kádár (Kovács G. 75.), Fekete T., Polyák (Szomora 65.), Ficsór, Hatvani, Kertész Á., Nemes, Páli, Kuklis, Kása. Technikai vezető: Kertész Károly.

Gól: Szabó B. 42., ill. Nemes 31., 75., Hatvani 62., 70., Ficsór 87.



Kiskunfélegyháza II.–Nyárlőrinci LSC 1–2 (1–2)

Kiskunfélegyháza, 100 néző, vezette: Horváth Béla (Csorba Gábor, Borbényi Bálint)

Kiskunfélegyháza II.: Magyar – Horváth B., Sánta, Szabó T. (Besze 85.), Golovics, Cseh, Kurgyis B. (Szőke 54.), Tóth L., Makány (Kurgyis K. 46.), Fricska (Görög 70.), Német.

Nyárlőrinc: Varga (Rimóczi 45.) – Sajtos, Sáfár, Nyúl, Kovács M., Farkas (Túri 89.), Tóth R. (Orosz 70.), Faragó, Horváth K. (Bognár 58.), Csomor, Bali (Medveczki 91.).

Gól: Kurgyis B. 48., ill. Bali 19., Horváth K. 28.

Kiállítva: Kurgyis K, 47.ill. Csomor 49.