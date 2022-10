Kis Károly a hazaiak edzője is úgy nyilatkozott a találkozó előtt, hogy rendkívül fontos számukra ez a mérkőzés, és reményét fejezte ki, hogy otthon tudják tartani a három pontot. Eddig négy mérkőzést játszott egymással a két csapat, két-két győzelmet és vereséget lehetett elkönyvelni mind a két gárdánál.

Hiába fogadkozott mind két csapat, hogy a győzelemre törekszik, ez az első félidő játékán nem látszott meg. Sajnálatos módon az első játékrész közepén Máté Zsolt megsérült, így korán változtatásra kényszerült Visinka Ede. Az első igazi helyzet fél óra elteltével adódott a Tiszakécske előtt, amikor is Kiss Norbert távoli lövését kellett Horváth kapusnak hárítani. Egy perccel később Vachtler is távolról próbálkozott, de ezúttal is résen volt az ajkai hálóőr. Az első félidő nagyon gyenge játékot hozott, csak úgy, mint a Tiszakécske-Szeged elleni mérkőzés első félideje. Csak remélni lehetett, hogy változás fog történni a második játékrézben. Az 51. percben ziccert hagyott ki az Ajka. Vachtler saját térfelén elcsúszott, így Doncsecz előtt szabaddá vált az út, aki már csak Halasival állt szemben, de közelről nem tudta eltalálni a kaput. Válaszként viszont Zamostny eltalálta az ajkai kaput és Horváthnak megint nyújtózkodnia kellett, hogy ne kerüljön a labda a kapujába. Egy óra telt el a mérkőzésből, amikor Halasi óriásit hibázott. Úgy rúgta ki a labdát, hogy az eltalált az egyik ajkai játékost, akinek a testéről a kapu fölé szállt a labda. Akár gól is lehetett volna belőle. A 64. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat. Bal oldali beadás után Csizmadiát egyedül hagyták a védők, aki közelről a léc alá fejelt 0–1. Halasinak esélye sem volt védeni. Nem sokáig örülhettek az ajkaiak a vezetésnek.

A 77. percben Szekér a félpálya közepéről ívelte be a labdát a tizenhatoson belülre, ahonnan az egyik védő kivágta, de pontosan Oláh elé, aki kapásból kilőtte a jobb alsó sarkot 1–1.

A mérkőzés hátralévő idejében kiegyenlített játék folyt a pályán, bár inkább a tiszakécskeiek védekeztek és előre vágott labdákkal próbáltak helyzeteket kicsikarni. A gyenge színvonalú mérkőzésen igazságos döntetlen született.

– Küzdelmes mérkőzést játszottunk az Ajkával. Az első félidőben próbáltunk építkezni, de igazi helyzetig nem jutottunk el – nyilatkozat Visinka Ede. – A második játékrészben kicsit ránk jöttek, főleg a vezetésük után, de szerencsére viszonylag gyorsan sikerült egyenlítenünk. Ez sokat jelentett, mert Ajkán mindig nehéz pontot szerezni. Sajnos most sem tudtuk kihasználni a helyzeteinket. Voltak távoli lövéseink, amikor vagy a kapus védett, vagy nem sikerült eltalálni a kaput. Nekem fontos az, hogy stabilak legyünk. Nem kidolgozott helyzetből kaptuk a gólt, de az lényeg, hogy egy pontot sikerült szereznünk, főleg egy vesztes mérkőzés után, tette hozzá a vezetőedző.

FC Ajka–Tiszakécskei LC 1–1 (0–0)

Ajka 1200 néző, vezette: Görög Márió (Bede Tamás, Bertalan Dávid)

Ajka: Horváth D. – Kovács N., Tarj, Jagodics, Szűcs, Görgényi, Csizmadia, Kenderes (Sejben 63.), Tóth G. (Zsolnai 46.), Doncsecz (Berzsenyi 63.) Gaál (Dragóner 82.). Vezetőedző: Kis Károly

Tiszakécske: Halasi – Vachtler (Oláh 74.), Máté (Végső 23.), Farkas N., Farkas A., Gyurján (Horváth Z.), Kiss, Szekér, Erdei, Winkler (Geiger 74.), Zamostny. Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Czizmadia 64. illetve Oláh 77.