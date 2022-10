Egy hazai, a Nyíregyháza elleni, és egy idegenbeli, szegedi győzelem után újra hazai pályán szerepel a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, a vendége a Debrecen lesz.

A nyári felkészülés legelső edzőmeccsén összemérte már tudását a Kecskemét és a DEAC, és bár akkor a debreceniek örülhettek, egy edzőmérkőzésből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A rajtot egyértelműen a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kapta el jobban, hiszen a két győzelem után a tabellán a második helyen állnak.

A hajdúságiak a bajnokságot nagyarányú vereséggel kezdték Sopronban (90–62), a mögöttünk álló hétvégén viszont javítottak mérlegükön, és a keleti rangadón a Nyíregyházát simán tudták két vállra fektetni (89–59).

Két győztes szellemben pályára lépő gárda ütközete lesz tehát a szerdai, amelyen Forray Gábor, a hírös városiak vezetőedzője kemény csatát vár.

– Mi akkor vagyunk erősek, ha együtt dolgozunk, mozgunk, és akkor bárkit meg tudunk verni – mutatott rá Forray Gábor. – Most a DEAC-ra koncentrálunk, amelyet nagyon erősnek tartok, és így kemény csatára számítok szerdán ellenük. Egy nagyon fizikális csapat a cívis városi alakulat, agresszívan védekeznek, sokat ütköznek. Merőben más a stílusuk, mint az eddigi ellenfeleinknek. A keretük mély, a fiataljaik is idősebbek náluk, mint nálunk, több csatát megéltek már. Két amerikai hátvédjük, Scott és Gumbs határozza meg játékukat, rájuk különösen kell figyelnünk. Palánk alatt is erősek, Tóth Ádámot nem kell bemutatni a magyar kosárlabda társadalomnak, úgy gondolom. Drenovac 3-as és 4-es poszton ponterős, a többiek pedig jól szoktak beszállni kiegészítő szerepkörben, tehát lesz sok feladat, amit meg kell oldanunk, hogy eredményesek tudjunk lenni ellenük. Úgy gondolom, hogy az idő rövidsége ellenére is tisztességesen fel tudunk készülni belőlük, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy itthon tartsuk a győzelmet – zárta gondolatait.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.

Előtte, délután 15 órakor a KTE U20-as csapata vívj bajnokit, szintén a Messzi István Sportcsarnokban.