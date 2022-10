A hazai csapat az elmúlt bajnokságban magabiztosan nyerte meg az NB III. Keleti csoportját, és a másodosztályban is remekül teljesített eddig. Jelenleg 16 pontnál járnak, egy ponttal előzik meg a Tiszakécskét, és tizedikek a tabellán. Az elmúlt fordulóban ugyan vereséget szenvedtek Soroksáron, de nem lehet könnyelműen venni őket.

A Tiszakécske hazai pályán kapott ki egy góllal a Pécstől, a hazai találatot Horváth Zoltán szerezte, akinek ez volt az első gólja a bajnokságban kécskei színekben. A Kazincbarcika elleni meccs kapcsán bizakodóan nyilatkozott a Diós­győrből érkező támadó.

– A vasárnapi mérkőzés után mindenképpen pontot, pontokat szeretnénk szerezni Kazincbarcikán, mert nincs nagyon más választásunk. Ahhoz, hogy a kitűzött célunkat el tudjuk érni, pontok kellenek. A szombati mérkőzésnek pedig sikeresnek kell lennie – mondta Horváth Zoltán.

Visinka Ede jó véleménnyel van a barcikai csapatról, ennek megfelelően is készülnek.

– Tipikus újoncként nagyon jól kezdték a bajnokságot, de most egy kicsit megtorpantak – mondta a vezetőedző. – A lelkes hazai szurkolók sokat segítenek nekik, nem véletlenül nyertek otthon meccseket. Nekünk nagy szükségünk lenne a győzelemre, mert mi is egy rosszabb sorozatban vagyunk. Szeretnénk beleállni a mérkőzésbe, mert a barcikaiak szerdán kupameccset játszottak a Zalaegerszeg ellen. Igaz, kikaptak, de csak két góllal, az egyiket tizen­egyesből kapták. A Soroksár ellen vezettek 1–0-ra, de valami miatt a második félidőben kipukkadtak, így a fővárosiak több góllal is nyerhettek volna. Vannak jó játékosaik, mint például Laczkó Milán, Pálinkás Gergő, Nagy János. Abban azonban biztos vagyok, hogy erre a mérkőzésre felszívja majd magát a csapatunk, mert a játékosaim erős kritikát kaptak tőlem, mikor kiértékeltük a Pécs elleni találkozót.

Több van bennünk, többet kell tenni a győzelemért az adott meccsen. Remélem, hogy ez a Barcika elleni mérkőzésen már meg fog látszani.

Sajnos csak az utolsó húsz percben játszik úgy a csapat, ahogyan az egész mérkőzésen kellene. Nem tudjuk, hogy ennek mi az oka, próbáljuk megfejteni. Az, hogy a találkozó elején tapogatózás zajlik, rendben van, de nem szabad a 8. percben saját magunk hibájából szögletet rúgatni, abból pedig gólt kapni. Utána meg rohanunk az eredmény után, nyitottabban játszunk, és persze nagyobb kockázatot kell vállalni. Nem tetszik nekem ez a passzív játék a mérkőzések elején. A kritika után úgy edzett mindenki, mintha egy nagy csapat ellen játszanánk. Ha így tudunk edzeni és játszani, akkor mitől félünk? Hozzáteszem, hogy a három kezdőnk, Csáki Róbert, Máté Zsolt és Gyurján Bence sérülés miatt nagyon hiányzott. Ha van hat-hét jó napot kifogó játékosom, a taktika és a csapatjáték mellett, akkor győzelmi esélyünk van Kazinc­barcikán. De természetesen mindenkinek oda kell tennie magát, mert csak akkor lehetünk eredményesek – tette hozzá Visinka Ede.

A találkozó szombaton 17 órakor kezdődik.