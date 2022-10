Jól indult a találkozó a kecskemétiek számára, mert bár az első szettben a Kaposvár többször is magabiztos fölénnyel tudott ellépni, a KRC nem adta fel egy pillanatra sem, és végig tapadt ellenfelére. 22-17-nél ezzel együtt mégis nagyon úgy tűnt, hogy a hazaiak kerülnek előnybe, de a Fundora, Baserio és Argilagos alkotta kubai trió begyújtotta a rakétákat, és 24-26-ra fordított a KRC.

A második szettben szoros csata alakult ki, de 14-14 után a Kaposvár fölénybe került, és már nem is engedte meg újra azt a luxust, hogy kiengedje a kezéből a játszmát (25-20). A lendület kitartott a folytatásban is, a harmadik etapot igen magabiztosan uralta a vendéglátó, végül 25-16-os győzelemmel fordított.

A negyedik szett elején a KRC 6-11-re is ellépett, s bár innen 13-14-re még visszajöttek a hazaiak, a hatalmas lelkesedéssel játszó kecskemétiek éreztették, hogy az életükért is küzdenek, ráadásul a kaposváriak is sokat hibáztak a végjátékban (21-25). Az aranyszett kiélezett küzdelmet hozott, de 10-10 után ellefele fölé nőtt a KRC, mely innentől zsinórban öt pontot szerezve eldöntötte a csatát, 3-2-re megnyerve a találkozót.

Fino Kaposvár–Kecskeméti RC 2:3 (-24, 20, 16, -21, -10)

Kaposvár Aréna, 350 néző. V: Mezőffy, Árpás.

FINO: Iván B. 3, Quevedo 23, Tóth G. 15, Lescay 13, Mancsev 4, Bögöly 15. Csere: Bozóki (liberó), Donisthorpe, Kalmár, Hubicska. Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics.

KECSKEMÉT: Fundora 15, Baserio 12, Keen 1, Kecskeméti 8, Boldizsár 10, Argilagos 18. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Bogdán, Török S., Varga P. 4, Szabó M., Farkas P. Vezetőedző: Nagy József.