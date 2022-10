Kiskunfélegyháza 28 perce

Három versenyen is helyt álltak a Turul Koppány íjászai

A Turul Koppány Hagyományőrző Egyesület íjászai minden korosztályban kiválóan képviselik a csapatot, köztük a legfiatalabbak is sorra remekelnek. Így történet ez a közelmúltban is, ezúttal két versenyen is hozták a szép eredményeket.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

A 8 éves Varga-Bene Olívia óriási tehetség Fotós: Sebestyén Hajnalka

A Szérűskertben a Huszka József Hagyományőrző Egyesület által rendezett Petőfi-emlékversenyre a Koppányok két csapattal neveztek be. A „ Koppányok” csapata 2. lett, tagja volt Bicskeiné Csányi Mária, Balanyi Sándor, Szólya Imre, Szeibert Imre és Tóth Milán. Az „Idegenlégiósok” az 5. helyezést szerezték meg. A csapatot erősítette Fekete Katica, Tóth Evelin, Zrínyi Norbert, Árva Dénes, Kollár László. A Turulmezőn is versenyeztek a Turul Koppányok. Nagyon kellemes, napsütéses idő jellemezte a megmérettetést. Kedvelt helyszín a Koppányok körében a Turulmező, mert egy jó hangulatú edzőversenynek tekinthető, ahonnan a kezdők is sikerélménnyel térhetnek haza, a célok viszonylag könnyű kihelyezése miatt. A következő eredmények születtek: modern pusztai íjjal Bicskeiné Csányi Mária 1., vadászreflex íjjal Zrínyi Norbert 1., Tóth Evelin 2., Tóth Milán 2., helyezést ért el. Hetényegyházán, a Kalmár-birtokon megrendezett versenyen is helyt álltak a félegyházi íjászok, erős, nagylétszámú mezőnyben. A megmérettetést a Hetényegyházi Íjász Egyesület szervezte. A Koppányok közül a legtöbb pontot Varga-Bene Olívia lőtte, 559 pontot, ezzel a korosztályában az első helyet érte el, vadászreflex íjjal. Továbbá modern pusztai íjjal: Bicskeiné Csányi Mária 1., Kövecses Zsuzsanna 7., Keserű Szilvia 16., Patyi Norbert 29., Boldog Bence 43., Nagy Zoltán 47. helyen végzett. Vadászreflex íjjal Tamáskovics Gyula 2., Dinnyés Gyula 3., Tóth Evelin 4., Zrínyi Norbert 9. helyezést ért el.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!