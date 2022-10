Szoros partikkal indult el az első játszma, a csapatok sokáig fej fej mellett haladtak. 10-10 után a vendégek tudtak meglépni Reffatti pontjainak is hála, így 12-16-nál hazai időkérés következett. A Kistext tartotta előnyét, de a KRC próbált zárkózni, Fundora pontja után már 18-19 állt az eredményjelzőn. A véghajrába még mindig a Kistext mehetett bele előnnyel, de 22-22 után teljesen nyitott lett a meccs Bello pontjával. A Kecskemét Fundora bombájával a legjobbkor került előnybe, így jött is a vendég időkérés (24-23), de hiába Bello ász nyitása után ugyanis 1-0-ra a KRC lépett el.

A második szettre is kitartott a Kecskemét lendületet, a hazaiak kezdtek jobban és már 8-5-re is vezettek. A három pontnyi előnyt tartogatta is a KRC kubai triójának eredményes játékával, de a Kistext sem akart leszakadni. 16-10-nél már várhatott Gutor mester, időt kellett kérnie. A Kecskemét nem akarta kiengedni már az előnyt a kezéből, és a véghajrában is sokkal közelebb állt a játszma megnyeréséhez, és nem is hibáztak a hazaiak (25-20).

A harmadik szettet 2-0-os előnnyel nyitotta a Kistext, de a KRC villámgyorsan 4-2-re módosította az állást, így jött is az időkérés. A hazaiak folyamatosan növelték előnyüket, a 17 pontos Argilagos 13-9-re módosította az állást a szett közepén. A Kistext akart, de sokszor elkerülhető hibák miatt nem tudott jobban felzárkózni, így végjátéknak megint a KRC mehetett neki kényelmes előnnyel, és magabiztosan (25-18) le is zárta 3-0-ra a meccset.

Kecskeméti RC–Kistext JP Auto Mercedes 3:0 (23, 20, 18)

Kecskemét, 152 néző. Vezette: Szabó P. Mezőffy

Kecskemét: BELLO 13, Keen, FUNDORA 17, Kecskeméti 1, ARGILAGOS 19, Boldizsár 5. Csere: Varga P., Farkas P. 5, Gebhardt Á. (liberó). Vezetőedző: Nagy József

Kistext: Mihucz 3, Gebhardt N. 9, FAZEKAS B. 11, REFFATTI 12, Csizmadia 1, Makarov 4. Csere: Óhidi, Gönczi. Lassu (liberó). Vezetőedző: Olekszandr Gutor

Nagy József: – Nem játszottunk kiegyensúlyozottan, mert mindegyik szett elejét nagyon rosszul kezdtük, hátrányból kellett visszajönnünk, az ellenfél bármikor képes volt megvillanni. Örülök, hogy a srácok tudtak így koncentrálni, és itthon tudtuk tartani a pontokat. A következő ellenfelünk az újonc Székesfehérvár, de nagyon jó kerettel rendelkeznek és nagyon jó formában is vannak. Dávid Zoltánt jól ismerjük, nagyon szépen felkészítette a csapatát, úgyhogy nekünk a maximumot kell nyújtanunk, hogy pontokat szerezzünk.