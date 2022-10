Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza játékosa: – Azt gondolom, hogy a mai napon minden összejött nekünk, talán még olyan dolgokból is pozitívan jöttünk ki, ami sokszor nem is sikerül egy-egy csapatnak a mérkőzés folyamán. Ettől függetlenül nagy területeink voltak, azokat elég jól be tudtuk játszani, emiatt rengetegszer az ellenfél mögé tudtunk jutni. A helyzetkihasználásunk extra volt. Annak nagyon örülök, a végeredménytől függetlenül, hogy mind a két félidőt ugyan olyan mentalitással végig tudtuk játszani. A mai napon volt ekkora különbség a két csapat között, de abban is biztos vagyok, hogy ha tízszer lejátszanánk a találkozót, abból hét-nyolc alkalommal biztosan nagyon szoros eredmény születne. Vannak ilyenek a fociban, a Tiszakécskének sok sikert kívánok. A tavasszal találkozunk, de biztos vagyok abban, hogy az a találkozó merőben más lesz, mint amilyen a mostani volt.

Bagi Gábor, a Tiszakécske technikai vezetője: – A legegyszerűbb az lenne, ha azt mondanám, hogy ez van, de ez nem erről szól. A mai mérkőzést azzal lehetne jellemezni, hogy az egyik csapatnak minden összejött, amihez a másik nagyon szépen asszisztált. A másik csapatnak pedig semmi sem jött össze. Nem passzoltunk eleget, nem álltunk közel az ellenfélhez. A Kiskunfélegyházának szinte az összes lehetőségéből realizálódott a gól. Vannak ilyen napok, amikor az egyiknek minden összejön, a másiknak pedig semmi. Annyiban különbözik a profi, meg az amatőr bajnokság, hogy egy ilyen mérkőzés az amatőröket sokkal jobban megviseli. Reméljük, hogy a következő mérkőzésre ez egy jó folyamatot tud elindítani, mert arra nagyon nagy szükség lenne.

Kiskunfélegyháza–Tiszakécske LC II 10–0 (5–0)

Kiskunfélegyháza 100 néző, vezette: Mucsi Zsolt (Dobó Attila, Mígh Tamás).

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. (Kiss Cs 75.) – Szűcs, Nagy D. (Kurgyis 67.), Valkai, Erős, Nagy V. (Magony 46.), Ábel, Urbán, Szabó P. (Kanyó 46.), Nemesvári, Makány.

Tiszakécske II: Baráth – Benkó, Horváth A., Oberna, Klemenc, Káli, Tóth-Molnár, Tóth M., Tóth K. (Alberti 72.), Hoffmann, Szóláth. Technikai vezető: Bagi Gábor

Gólszerző: Makány 3., Erős 8., 86., Nagy V. 17., 21., Valkai 33., Nagy D. 56., Kurgyis 70., 73., 80.