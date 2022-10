– Az első meccs mindig nehéz, hiszen nem tudjuk, hogy az ellenfél milyen játékerőt képvisel, mennyit erősödtek a holt szezon idején – jelentette ki a mérkőzés előtt Szilágyi András, a Dirner-Siland elnöke. – Persze ilyenkor szokás azt mondani, hogy az ember koncentráljon csak a saját játékára, hiszen az vezet győzelemre. Emellett azért is vagyok optimista, mert a meccsre szinte a legerősebb keretünkkel tudunk kiállni, ezért bizakodva vártuk mi is és a szurkolók is ezt az összecsapást.

Ennek ellenére kellemetlen meglepetéssel indult a találkozó, a szegediek ugyanis már a 2. percben büntették az első hazai hibát, 0–1. Nem maradt idő igazán megijedni, Sallai Bence ugyanis hamarosan a jobb felső sarokba durrantott, 1–1. Ezt követően is fölényben játszott a hazai gárda, a játék képéről sokat elmond, hogy a mezőny egyik legjobbja Garamvölgyi volt, a St. Mihály kapusa. A 14. percben aztán újra Sallai villant meg, és ziccerben nem hibázott, 2–1.

A második félidőben ha lehet, még nagyobb nyomást gyakorolt a Dirner-Siland a vendégekre.

Sokáig hősiesen tartották magukat, ám a 27.percben egy szép kényszerítő végén Gréczi Gábort hozták a társai ajtó ablak helyzetbe, a mit ő ki is használt, 3–1. A 34. percben úgy tűnt a mérkőzés állása szorossá vált, amikor Farkas Ferenc talált be a hazai kapuba, 3–2-re alakítva az állást. Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek, hiszen Sallai egy percre rá visszaállította a kétgólos különbséget, 4–2. A hajrában már felszabadult örömjátékot nyújtottak a hazaiak, Halasi Károly állította be két góljával a 6–2-es végeredményt.

Dirner-Siland Futsal Club–St. Mihály FC 6–2 (2–1)

Kecskemét, vezette: Juhász Szabolcs, Gargya Balázs.

Dirner-Siland: Balla – Fekete, Szabó G., Kiss L., Sallai. Csere: Gréczi, Halasi, Böde, Bakos, Sáfrány, Pánczél. Technikai vezető: Marosvölgyi Attila.

St. Mihály: Garamvölgyi – Csobán, Kopasz, Antal, Klippel. Csere: farkas F., Farkas B., Kovács B., Olajos, Vér.

Gól: Sallai 3., 14., 35., Gréczi 27., Halasi 39., 40., illetve Antal 2., Farkas F. 34.