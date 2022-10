– Nem könnyíti meg a felkészülésünket, hogy edzőváltás volt Debrecenben, hiszen néhány bajnoki és egy kupameccs van csak az új edző mögött – mondta Szabó István. – Érezhető, hogy egyelőre keresi a megfelelő felállást, többször is más elképzeléssel küldte pályára ennek megfelelően csapatát, ahogy én láttam. Az elképzelést ugyanakkor látom, hogy magasan szeretnének játszani, uralni akarják a mérkőzést, amire a játékosaik alkalmasak is.

Tele vannak rutinos futballistákkal is. Könnyebb lett volna a második fordulóban lejátszott meccsből kiindulni, de most ez a feladat, ezt kell megoldani, és dolgozunk is rajta végig egész héten.

A tiszteletet ahogy mindig, úgy most is maximálisan megadjuk ellenfelünknek. Ugyanakkor tiszteljük magunkat, a várost és a szurkolóinkat is, teljes mellbedobással fogunk futballozni, ahogy eddig is tettük. Szeretnénk pontot, pontokat itthon tartani most is – tette hozzá a kecskeméti tréner.

Bizakodó a hazaiak balhátvédje, Zeke Márió is, aki 50. meccsét játszotta az NB I.-ben a Vasas ellen, és azt góllal tette emlékezetessé.

– Itt minden meccs élet-halál. Akárki is az ellenfél, 110 százalékot kell nyújtanunk ahhoz, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk. Az első meccs izgalmas és érzelmekkel teli volt Debrecenben, ez nem lesz másként szombaton sem. Magunkkal kell elsősorban foglalkoznunk, hiszen egy egész hetünk volt felkészülni, így jó állapotban várhatjuk a szombati meccset. Minden meccshez úgy állunk hozzá, hogy szeretnénk megnyerni, az már egy más kérdés, hogy sikerül-e. Itthon nem szeretnénk már semmiképpen sem vereséget szenvedni, tartani akarjuk ezt a jó szériát, emellett idegenben is gyűjtögetnénk a pontokat. Jó lenne megtartani a helyünket az élbolyban – mondta Zeke Márió.