Mivel a szombat munkanap, az MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága az összes mérkőzést vasárnapra írta ki. Ugyanakkor ha két csapat közös megegyezéssel vállalja, hogy szombaton játszik, akkor megtehetik. Ezt választotta a megyei első osztályban a Baja és a Tiszakécske II., előbbi otthonában csapnak össze. Vasárnap fogadja a Kiskunfélegyháza az Akasztót, a Kunbaja a Kalocsát, a Kiskőrös a Jánoshalmát, a Lajosmizse a Kecskeméti LC-t, a Bácsalmás a Kecelt és a Soltvadkert a Hartát. A Soltvadkert csapatának a kispadjára a nyáron ült le Molnár László.

– A nyáron Varga József keresett meg a vadkerti elnökségből, hogy lennék-e a csapat edzője – idézte fel a felkérést. – Két-három beszélgetés után igent mondtam, és jól tettem, ugyanis egyre inkább itthon érzem magam. A játékosok közül néhányat ismertem. Amikor átvettem a csapatot, tudtam, hogy mely pozíciókban szorulunk erősítésre. Több fiatalt is hoztam, akikkel már dolgoztam együtt. Az eddigi teljesítményünkkel nem vagyok elégedetlen, azonban látva a mérkőzéseket, van bennem hiányérzet. A rúgott gólok tekintetében mindenképp elégedett lehetek, ugyanis a második legtöbbet rúgtuk a Kiskunfélegyháza után. A kapott gólok tekintetében már nem, hiszen a második legtöbbet kaptuk. Ezen szeretnénk javítani a jövőben. A szezon előtt azt beszéltük meg a vezetőkkel, hogy az első tíz csapat közé szeretnénk bekerülni. Eddig jól haladunk a cél felé, de nem dőlhetünk hátra, ugyanis nagyon kiegyensúlyozott a bajnokság. Minden csapatot igyekszem megnézni, a Hartával sem volt ez másképp. A jánoshalmi meccsüket láttam, de abból nem szeretnék levonni messzemenő következtetést, ugyanis jobb együttesnek tartom a Hartát, mint amit ott tapasztaltam. Bajnokesélyesnek gondoltam őket a rajt előtt, és ez nem változott. Biztos vagyok abban, hogy keményen kell ellenük küzdenünk a hétvégén, de természetesen nyerni szeretnénk hazai pályán.

– Jobb kezdésre számítottam a bajnokság előtt, ugyanis jól sikerült a felkészülésünk – jelentette ki a hartaiakat vezető Csehi Tamás. – Talán a múlt heti, Bácsalmás elleni összecsapásunkon láttam azokat az elemeket a játékunkban, amiket szeretnék. A korábbi találkozókon rendre egyéni hibákat követtünk el – ennek volt köszönhető, hogy elbuktuk vagy nem tudtunk nyerni. Rendezni kellett a fejekben a dolgokat, ugyanis széthúzást tapasztaltam, ami nem jelent jót. A nyáron sikerült rutinos játékosokat igazolnunk, a támadó harmadba érkezett minőség. Változtattunk a játékrendszerünkön is, ez sem volt jó hatással a társaságra, de kell idő, mire megszokják ezt a szisztémát. A hétvégi győzelem nagyon kellett a srácoknak, és már a heti edzéseken is láttam, hogy jól dolgoznak. Ha tudjuk ezt a munkát folytatni, akkor ott lehetünk a dobogó környékén. A vadkerti gárda a nyáron még fia­talabb lett, mint az előző évben volt. Molnár László kollégám jó munkát végez. Nehéz meccsre számítok, ugyanis biztos vagyok abban, hogy a Vadkert le fog bennünket támadni. Azonban aki engem ismer, tudja, minden meccsre úgy készülök, hogy nyerni szeretnénk. Ez most sem lesz másképp, három ponttal szeretnénk hazatérni.

A Bács-Kiskun megyei csapatok mérkőzései

Szombat, 14.30:

MEGYEI I. OSZTÁLY: Bajai LC–Tiszakécskei LC.

MEGYE II., ÉSZAKI CSOPORT: Kerekegyháza–Kiskunmajsai FC.

MEGYE III., KÖZÉP CSOPORT: Kecel FC II.–Kiskőrösi LC II.

Vasárnap, 13.00:

NB III., KÖZÉP CSOPORT: Szekszárdi UFC–Kecskeméti TE II.

VASÁRNAP, 14.30:

MEGYEI I. OSZTÁLY: Kiskun­félegyháza–Akasztó FC, Kunbajai SE–Kalocsai FC, Bajai LC–Tiszakécskei LC II., Kiskőrösi LC–Jánoshalmi FC, Lajosmizsei VLC–Kecskeméti LC, Soltvadkerti TE Variens–­Harta SE, Bácsalmási PVSE–Kecel FC.

MEGYE II., DÉLI CSOPORT: Érsek­csanádi KSKE–Kiskunhalasi FC, Borotai SE–Dusnok KSE, Kelebia KNSK–Sükösd SC, Főnix SE Foktő–Mélykúti SE.

MEGYE II., ÉSZAKI CSOPORT: Lakiteleki LC–Ágasegyháza SE, SC Hírös-Ép Egyesület–

Kunszállás, Solti FC–Nyárlőrinci LSC, Csólyospálos–Kiskun­félegyháza II.

MEGYE III., DÉLI CSOPORT: BSE Vaskút–Kisszállási SE, Garai KSE–Bácsalmási PVSE II., Felsőszentiváni SK–Madarasi SE, Kenderes SE–Bácsbokodi SK, Bácsborsódi SK–Borotai SE II., Tataháza SE–Hercegszántói FC, Dunagyöngye SK–Katymári SE.

MEGYE III., ÉSZAKI CSOPORT: SC Hírös-Ép II.–Fülöpszállási

SE (10 óra), Pálmonostora SE–TRD Szabadszállás, Helvéciai SE–Vasutas SK, Ladánybenei LC–Ballószögi FK, Fülöpjakab SE–Jakabszállás KSE, Katonatelepi SE–Jászszentlászlói SE, Tiszaug KSE–Kerekegyházi SE II.

MEGYE III., KÖZÉP CSOPORT: Kecel Senior–Kaskantyú EFSK (14.00), Tabdi–Vadkert FC STE II., Akasztói FC II.–Szank OBSE, Balotaszállás–Tázlár, Izsáki SSE–Császártöltés, Bócsai BL SE–Kunfehértó.

MEGYE III., NYUGATI CSOPORT: Dunavecse–Dunapataj, Harta SE II.–Hajósi FC, Apostag–Miklósi GYFE, Dunaszentbenedek KSE–Uszód KSE, Szakmár–Tass, Bátya–Fajsz.

Vasárnap, 17.00:

Merkantil Bank Liga NB II.:

Tiszakécskei LC–Pécsi MFC.