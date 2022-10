Mivel ezen a hétvégén a vasárnap nemzeti ünnepre esik, így a megyei első osztályban minden mérkőzést szombaton játszanak le. Kivéve a Soltvadkert–Kecel derbit, azt ugyanis november 27-re halasztották. De hat helyszínen kifutnak ma a pályára a csapatok. Jánoshalmán a Baja, Tiszakécskén a Kunbaja, Kalocsán az éllovas Kiskunfélegyháza, Hartán a Lajosmizse, Akasztón a Bácsalmás, Kecskeméten a Kiskőrös lesz a vendég.

Érdekes csatának ígérkezik a Kecskemét-Kiskőrös találkozó.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője az eddigiekre visszatekintve elismerte, hogy a rajt gyengébben sikerült, mint azt várták, most ugyanakkor, amikor sikerült fellépnie a csapatnak az 5. helyre, már némileg kisimultak a ráncok a kecskemétiek mesterének az arcán. – Valóban jobb rajtot vártam a csapattól,ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy noha a nyáron nálunk nem volt nagy mozgás, fontos alapembereket veszítettünk el. Szűcs Dominik Kiskunfélegyházára távozott, Csordás Máté, aki tavaly a csapatunkban az év játékosa volt, abbahagyta a labdarúgást, Zsoldos és Major maradt ugyan, de rájuk műtét vár, és Módra Gergő is abbahagyta. Minőségi játékosok estek ki tehát. Őket igyekeztünk pótolni, érkezett is egy két játékos, de a fiatalok közül is fölhoztunk néhányat, név szerint is említeném Tóth Andrást és Varga Sándort, akik már a felnőttek közt is megállják a helyüket. No és két fiatal kapus is fölkerült a kerethez, tehát öt újoncot sikerült az idén csatasorba állítanunk. Ugyanakkor a rajt ha nem is volt jó, de nem volt katasztrofális. Az ellenfelek nem fociztak le bennünket, egyik meccsen sem tömtek ki minket, csakhogy heteken keresztül hátul egészen gyermeteg hibákat követtünk el, ezekből kaptuk a gólokat, elöl pedig gyenge volt a helyzetkihasználás. Ugyanakkor helyzetket dolgoztunk ki, ezt a korábbi években hiányoltam, e téren azonban már nincs probléma. Abban, hogy javulnak az eredményeink, kulcsszerepe van annak, hogy a hátsó sorokat sikerült stabilizálni. Gáspár Ernő beilleszkedése itt sokat számított. Mindezek tekintetében nem érzem túlzottnak a célkitűzést, hogy szeretnénk az év végén a középmezőny elején végezni. Ami a ma délutáni ellenfelünket, a Kiskőröst illeti, ez a csapat évek óta meghatározó tagja a megyei első osztályú bajnokságnak. Így aztán izgalmas, végig nyílt meccsre számítok.

Ha sikerül a legjobb formánkat nyújtatnunk, akkor van esélyünk a győzelemre.

Amennyiben olyan akarattal, olyan tudással, és olyan motivációval játszik a csapatom, ahogy tette azt az elmúlt hétvégén Lajosmizsén, akkor meggyőződésem, hogy itthon tarthatjuk a három pontot.

– Nem vagyok elégedett csapatommal nyolc forduló után – jelentette ki Agócs Zoltán, a kiskőrösiek szakvezetője. – A csapat nem megfelelő teljesítményének az egyik oka az lehet, hogy ezekben a napokban tizenegy, tizenkét olyan játékosom van, akikre számíthatok, ugyanis rengeteg sérültünk. Az elmúlt hétvégén ráadásul tovább csökkent a létszám, ugyanis Eugene Salamit kiállították a Jánoshalma ellen, így ő biztos nem fog pályára lépni Kecskeméten. Ha a sérültek felépülnének, jobban futna a szekér. Rendre olyan meccseket veszítünk el, ahol a játékkal nincs gond, ám a koncentráció hagy kivetnivalót maga után. A szezon előtt a 4.-6. helyet tűzte ki célul felénk a vezetőség, ennek az elvárásnak ugyan pillanatnyilag megfelelünk, de van hiányérzetem. A kecskeméti gárda egy szimpatikus fiatal csapat. Elsősorban tizenkilenc-húsz éves játékosokból építkeznek, főként ezért a szimpátia. Korábban én is hasonló feltételekkel dolgoztam Kiskunhalason.

Van egy rendkívül jó irányító a Kecskemétben, úgy is mondhatnám, hogy ő a csapat karmestere. Apait-anyait bele kell adnunk, hogy legyen esélyünk a pontszerzésre Kecskeméten.

A megye kettő Északi csoportjában szomszédvári derbit vív a Kiskunmajsa és a Csólyospálos. A megye három legnagyobb derbijét a Nyugati csoportban vívják, ahol az éllovas Bátya a mindeddig hibátlan Dunapataj vendége lesz.

– Kétségtelen, hogy rangadó lesz ez a találkozó – nyilatkozta Schill Mátyás, a Dunapataj elnöke. – Sajnos van egy-két sérültünk és a meghatározó kapusunk is el van tiltva, ami nem könnyíti a helyzetünket. A Bács Megyei Kupában már találkoztunk az ősszel, akkor aránylag biztosan nyert a Bátya, de ebből a hétközi kupameccsből nem vonnék le messzemenő következtetést, mert egy megyehármas csapatnak a kupameccs csak terhes kötelezettség.

A mi mérlegünk még százszázalékos, de a Bátya is mindössze egy meccset hozott döntetlenre, ráadásul rangadót, de a Pataj-Báta párosítás egyébként is ki-ki rangadónak számítana. Hogy a nehézségeink rontják az esélyeinket vagy megacélozzák, dacossá teszik a csapatot, az csak a mérkőzésen fog kiderülni. Egy biztos, mindent elkövetünk a siker érdekében, de nincs sikerkényszer, nálunk elsősorban a közösség a fontos. Maga a csapat, no meg a szurkolótáborunk. A kettő között persze van összefüggés, hiszen a B-középünk nagy része maga is rúgta a a csapatban a bőrt tíz, tizenöt éve, ma pedig a korlát mellett biztatják a srácokat. Ahogy teszik azt majd ma délután is.

A Bács-Kiskun megyei csapatok mérkőzései

Szombat, 11.00

NB III., Közép csoport: Kecskeméti TE II.–ESMTK, Kecskeméti Műkertvárosi Sportcentrum

Szombat, 14.30

MEGYEI I. OSZTÁLY: Jánoshalmi FC–Bajai LC, Tiszakécskei LC II.–Kunbajai SE, Kalocsai FC–Kiskunfélegyháza, Kecel FC–Soltvadkerti TE Variens, Harta SE–Lajosmizsei VLC, Kecskeméti LC–Kiskőrösi LC, Akasztó FC–Bácsalmási PVSE.

MEGYE II., DÉLI CSOPORT: Kiskunhalasi FC–Nemesnádudvari KSE, Mélykúti SE–Kelebia KNSK, Sükösd SC–Borotai SE, Dusnok KSE–Érsekcsanádi KSKE.

Megye II., Északi csoport:

Ágasegyháza SE–Kerekegyházi SE, Kiskunfélegyháza II.–Solti FC, Nyárlőrinci LSC–SC Hírös-Ép Egyesület, Kunszállás SE–Lakiteleki TE, Kiskunmajsai FC–Csólyospálos.

Megye III., Déli csoport:

Bácsbokodi SK–Felsőszentiváni SK, Madaras SE–Garai KSE, Bácsalmási Petőfi VSE II.–Bácska SE Vaskút, Katymári SE–Tataháza SE, Hercegszántói FC–Bácsborsódi SK, Borotai SE Ii.–Kenderes SE, Kisszállási SC–Dunagyöngye SK.

Megye III., Északi csoport:

Bugac KSE–SC Hírös-Ép Egyesület II., Fülöpszállási SE–Helvéciai SE, Vasutas SK–Pálmonostora SE, Kerekegyházi SE II.–Katonatelepi SE, Jászszentlászlói SE–Fülöpjakab SE, Jakabszállási SE–Ladánybenei LC, TRD Szabadszállás–Tiszaug KSE.

Megye III. KÖZÉP CSOPORT:

Szank OBSE–Tabdi KSE, Vadkert FC STE II.–Kecel Senior SE, Kaskantyúi FSE–Kecel FC II., Kunfehértó KSE–Izsáki SSE, Császártöltés EFSK–Balotaszállás FC, Tázlári FC–Akasztó FC II., Kiskőrösi LC II.–Bócsai BL SE.

Megye III. Nyugati csoport:

Szentmárton SE–Harta SE II., Hajósi FC–Dunavecsei SE, Fajsz SE–Szakmári KSE, Tass KSE–Dunaszentbenedek KSE, Uszód KSE–Apostag KSE, Dunapataji SE–Bátyai SE.

Szombat, 17.00

Merkantil Bank Liga NB II.: Kolorcity Kazincbarcika SE–Tiszakécskei LC, KAzincbarcika, Kolorcity Aréna