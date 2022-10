Kersák Rolandon és Gréczi Mártonon kívül ezúttal nem volt túlkoros visszajátszó a „kis” KTE-ben, mely jobban nem is kezdhette volna a meccset, hiszen Gréczi, Győri és Major Ernő összjátéka végén utóbbi azonnal bevette a pesterzsébeti kaput (1-0). A folytatásban is volt sansz az előny növelésére, Gréczi újabb jó megindulása után azonban Győri nem tudta góllal lezárni az akciót. A vendégek is próbálkoztak, Kersáknak egy veszélyes fejest kellett fognia, de a 39. percben már ő is tehetetlen volt. Jászai-Deákot látta szabálytalannak a játékvezető a tizenhatoson belül, Molnár pedig higgadt volt a büntetőnél (1-1). A második félidő Vén ígéretes kapáslövésével indult, mely kevéssel ment fölé, ezt követően viszont meddő fölényt alakítottak ki a vendégek. Nagyobb helyzet nem adódott azonban, sőt, egy kontra végén Győri lövését kellett védenie a kapusnak. A hajrában még Kersáknak is a helyén kellett lennie, de az eredmény már nem változott.

Kecskeméti TE II. – ESMTK 1-1 (1-1)

Kecskemét, 200 néző. V: Molnár (Zahorecz, Pogonyi)

KTE: Kersák – Kuchta, Barkóczi, Szalai Sz., Jászai-Deák, Vén – Győri B. (Györgye 79.), Bodor, Hatvani, Gréczi (Horváth M. 92.) – Major E. (Major Sz. 66.). Vezetőedző: Szabó Tibor

ESMTK: Jeszenszky – Lipcsei, Soós (Kovács D. 67.), Ferkel (Slezák 56.), Sükösd (Gáspár 77.), Kovács B., Márton, Molnár R., Túri D., Molnár J. (Wirth 67.), Lucz (Horváth L. 56.). Vezetőedző: Turi Zoltán

Gól: Major E. (1.) ill. Molnár J. (39.)

Szabó Tibor: – Küzdelmes mérkőzésen szereztünk pontot egy jó csapat ellen. Az első félidőben volt lehetőségünk növelni az előnyünket, de ez nem sikerült. A második félidőben az ESMTK fölénk kerekedett már, így igazságos döntetlen született.