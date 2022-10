A solti kötélhúzó csapat egy helyi sportrendezvényen állt össze először 1992-ben Lencsés Sándor, Szabó József, Tóth László és Zsidó László kezdeményezésére. A sikeren felbuzdulva a tagok úgy határoztak, folytatják, munkahelyük után Dunatejre keresztelték el magukat. A következő esztendőkben atlétikai versenyeken, megyei és országos polgárőr napokon, illetve a környező települések sportrendezvényein mérettették meg magukat. A csapat néhány évvel később, akkor már Solti Bikák néven, a határon túlra is elmerészkedett.

– Az évek során nagyon sok versenyen indultak Magyarországon, amit sorra meg is nyertek. Solt erdélyi testvérvárosába, Csíkdánfalvára is ellátogatott a csapat. A kötélhúzás kapcsán akkor született barátságok ma is élnek. A horvát Darda kötélhúzó csapatával 2007-ben, a Kozármislenyben rendezett versenyen ismerkedtek össze. Ez új fejezetet nyitott az életükben. Ápolva a jó kapcsolatot, gyakran látogattak ki Horvátországba. Ma is jó a kapcsolatuk több Eszék környéki horvátországi településsel, mint Darda, Hercegszőlős, Belje, Várdaróc, Nasice, Privlaka. A kötélhúzáson keresztül eljutottak a horvát tengerpartra, Pridragába és Matuljiba is.

Rengeteg élmény, kaland, emlék maradt meg az elmúlt évekből és jellemzően szinte mindegyik vidám. A csapat motorja mindig is Sanyi volt, akinek kiváló kapcsolatteremtő képességével nagyon sok helyre eljutott a csapat.

Kialakult az évek alatt a saját logó, zászló, egyforma fehér, majd piros póló. A fiúkat nemcsak a kötél kötötte össze, hanem a barátság is. Rengeteg élmény, emlék fűződik az elmúlt évekhez, amelyeket szívesen emlegetnek mindannyian. Persze cserélődtek a tagok, jöttek fiatalok, de az alapítók ott voltak és segítették tapasztalataikkal az újakat – emlékezett vissza Lencsés Sándorné, aki maga is aktívan kivette a részét a szervezőmunkából.