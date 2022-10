A Kecskemét és a Kaposvár a múltban számtalan nagy csatát élt meg, éveken át ez a két klub harcolt a bajnokság és a kupa fináléjában is az aranyéremért, melyek többségében a somogyiak sikerével értek véget. A kaposváriak most is jobban állnak, hiszen a Kistext és a MÁV Előre ellen is nyerni tudtak. A Kecskemét már kevésbé volt szerencsés, igaz, a nyitányon a címvédő Pénzügyőr elleni vereséget (1–3) egyáltalán nem kell szégyellni. A Debreceni EAC elleni vereség már annál fájóbb pont, hiszen a kecskemétiek két magabiztos szett után a győzelem kapujában álltak, de a vendégek hihetetlen feltámadást produkálva fordítottak, és 3–2-re nyertek is a Messzi István Sportcsarnokban. Két hazai pályán elszenvedett vereség után nagyon fontos lenne rátalálnia a győzelem útjára a Kecskemétnek, de ezért most is nagyon meg kell majd küzdenie az együttesnek.

A mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Kaposvári Arénában.