A hírös városiak aktuális ellenfele hullámzóan teljesít az idei versenykiírásban, az első két mérkőzését ugyan elveszítette az újonc PEAC és a DVSC U19 ellen – az előbbit otthon két góllal 21-23-ra, az utóbbit eggyel, idegenben, 25-24-re – utána azonban magabiztosan gyűrte le a Ferencváros U19-es csapatát (30-21), majd döntetlent játszott a Vasassal (25-25). A tendencia javuló, ezt szeretné most megakasztani a Kecskemét.

A KNKSE számára nem volt kedvező a sorsolás, hiszen rendre erős ellenfelekkel találkozott a szezon elején, így mérlege nem túl impozáns, négy vereség zsinórban. Az idő azonban szorítja dr. Paic Róbert tanítványait, előbb-utóbb pontot, pontokat kell szerezniük, ha szeretnék megőrizni NB I/B-s tagságukat, noha a bajnokság igen hosszú, még 26 tétmérkőzés vár a lányokra. Berkes-Kaiser Melittáék múlt heti edzésein a szokottnál ritkábban került elő a labda, továbbá a szünetre is kaptak edzéstervet annak érdekében, hogy a bajnoki szünetet is aktívan töltsék. Szombaton kiderül, hogy a győzelem útjára lép a Kecskemét, vagy folytatódik a csapat vesszőfutása.

dr. Paic Róbert vezetőedző (KNKSE): – Nekimegyünk az Orosházának, bár jól tudjuk, az ONKC otthon igen stabil, veszélyes ellenfél, nagyon nehéz onnan pontot, pontokat rabolni. A tapasztalatszerzési időszaknak azonban vége, most már minden meccsnek komoly súlya van. Úgy látom, ezt a lányok is értik és érzik, a heti edzésmunkájuk bizakodással töltött el, a szokottnál sokkal élesebb, agresszív kézilabdát játszottak. Láthatóan jót tett nekünk, hogy a hétvégén volt egy szusszanásnyi pihenőnk, és az is, hogy a múlt héten nem sokat labdáztunk. Azt várom, hogy a szombati mérkőzésen ugyanazzal az elszántsággal küzdjünk, mint a hétközi edzéseken, és ez magával fogja húzni azt is, hogy jóval több megállító faultunk és jóval kevesebb technikai hibánk lesz a meccsen. Házi feladatként egyesével és együtt is elemeztük az Orosháza játékát, alaposan felkészültünk. Ha gyors kézilabdát tudunk játszani, és a megfelelő keménységgel védekezünk, van esélyünk.

Oxxo Energy Orosházi NKC – Kecskeméti NKSE

Női kézilabda NB I/B, 5. forduló

2022. október 08. szombat, 18:00 óra

Orosháza, Városi Sportcsarnok

Vezeti: Babidorics, Reszegi