Olyanra még nem volt példa, a tiszakécskei labdarúgásban, hogy saját nevelésű játékos bekerüljön korosztályos válogatottba. Most erre is sor került. Szélesi Zoltán már egy ideje figyelte a fiatal, és tehetséges Lovas Zsombort, aki csak december elején tölti be 18. évét – sőt személyesen is megnézte a Csákvár elleni bajnoki mérkőzésen. Konzultált is Visinka Edével, aki jó szívvel ajánlotta játékosát a korosztályos válogatottba. Amint azt a vezetőedző elmondta, Zsombor sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Rendre lehetőséget kap a bajnoki mérkőzéseken kezdőként, vagy csereként. Legutóbb a Pécs ellen is pályára lépett. Bár vannak még hibái, ami természetes, hiszen ez az érési folyamat része, de lehet rá számítani.

Lovas Zsombor és ikertestvére Andor óvodás korukban kezdték a labdarúgást Tiszakécskén és Kovács Károly irányítása alatt szépen fejlődtek. Mindössze két bajnoki év volt, amikor eligazoltak Tiszakécskéről a fővárosba, Zsombor a Vasashoz, de utána visszatértek anyaegyesületükhöz. Már az elmúlt bajnokságban is lehetőséget kapott Zsombor az NB II.-es mérkőzéseken, és ebben a bajnoki évben is szinte váltják egymást, mint húsz év alatti fiatalok, Kiss Norberttel. Zsombor válogatott keretbe való meghívóját az adta, hogy az U19-es válogatott október 23-án és 27 között két alkalommal is megmérkőzik Ciprus hasonló korú válogatottjával. Remélhetőleg a magyar válogatott színeiben is úgy fog majd játszani, hogy az kihasson a jövőjére.