– A verseny jó hangulatban telt, a tizenéves korosztálytól kezdve egészen a harmincéves korosztályig jelentkeztek versenyzők, aminek kifejezetten örülünk, hiszen célunk, hogy minél szélesebb korosztály számára elérhetővé tegyünk az ilyenfajta közösségi élményeket – mondta Salamon Ákos a Cselekvő Fiatalokért Egyesület elnöke.

Tavaly már látszott hogy a fiatalok a focit preferálják leginkább, így az idei évben a FIFA versenyt Xbox és PS4 játékkonzolokon is megszerveztek.

Vedelek Norbert alelnök hangsúlyozta, hogy a fiatalok ötletét kiválónak találta és javaslatára az Eötvös József Főiskolát is bevonták a versenyzésbe.

– Amikor megkeresett minket a Cselekvő Fiatalokért Egyesülete azzal, hogy támogassuk ezt az ötletüket, akkor eszünkbe jutott, hogy vonjuk be az Eötvös József Főiskolát ebbe a tevékenységbe. Az e-sport a fiataloknak szóló foglalkozás és ilyen nem volt még Baján. A fiataloké volt az ötlet, mi pedig úgy gondoltuk Zsigó képviselő úrral együtt, hogy ezt támogatni kell, hiszen ez egy hiánypótló foglalkozás. Tavaly akkora sikere volt az e-sport kupának hogy idén is megrendezték – mondta Vedelek Norbert alelnök.

Közel húsz versenyző indult a Bácska Kupán, a hangulat kiváló volt, a szervezők a jövőben nem csak városi, hanem térségi eseményt szeretnének hirdetni, hogy minél több fiatalt vonjanak be a versengésbe.

A megnyitó után egy csocsómérkőzés következett, ahol Zsigó Róbert, Vedelek Norbert, Paska Mihály az Eötvös József Főiskola kancellárja és Salamon Ákos egyesületi elnök mérte össze erejét.

– A versenynek az Eötvös József Főiskola biztosította a helyszínét, a C épület aulája kiválóan alkalmas hely volt ehhez. Nagy köszönettel tartozunk dr. Szilágyiné dr. Singer Ibolya rektorasszonynak is, aki a kezdetektől támogatott bennünket. Öröm látni, hogy Zsigó Róbert személyében olyan országgyűlési képviselőnk van, aki ennyire fontosnak tartja a fiatalok közösségépítését pártpolitikától függetlenül és egyből mellénk állt Vedelek Norbert alelnökhöz hasonlóan. A hagyományteremtéstől még messze vagyunk, de azzal, hogy idén is megrendeztük ezt az eseményt, talán egy lépéssel közelebb kerültünk hozzá – mondta a baon.hu-nak Salamon Ákos elnök.

Hozzátette, hogy nem konkrétan csak az volt a cél, hogy online játékot bonyolítsanak le, hanem azért találkoztak, hogy közösséget is építsenek.

Fontos, hogy együtt legyenek a fiatalok, ismerjék meg egymást és barátkozzanak össze. A verseny során mindenki jól érezte magát. A pihenőidőben asztaliteniszezni és csocsózni tudtak a játékosok. Délben pedig pizzával kínálták az e-sportolókat. A játék során az erőviszonyok kiegyenlítettek voltak, színvonalas mérkőzéseket játszottak, a két döntő pedig izgalmas volt.