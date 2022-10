A KTE ügyvezetője arra kérdésre, miszerint ünnepnap volt-e az FTC elleni derbi Kecskeméten, egyértelműen igennel válaszolt.

– Sok szempontból ünnepnap volt valóban a Fradi elleni siker. Nem csupán a győzelem miatt, hanem azért is, mert nagyon hosszú és kemény út vezetett odáig, hogy NB I-es klubként fogadhassuk az FTC-t, mely méltán az ország legnagyobb klubja jelenleg. Talán az utóbbi évek legerősebb Ferencvárosa a mostani, nem véletlen a kitűnő nemzetközi szereplés, és a kecskeméti meccsig a bajnokságban is hibátlan volt ellenfelünk.

Büszkék vagyunk rá, hogy sokadik alkalommal tudtunk rácáfolni a papírformára, hiszen az eddigi szereplés kapcsán sem lehetett bennünk egy csepp hiányérzet sem, ez a siker pedig örök emlék lesz mindannyiunk számára.

Örülünk, hogy Kecskeméten ilyen volumenű mérkőzést rendezhettünk, csak azt sajnáljuk, hogy 2527 nézőnél több drukkert nem tudunk fogadni, hiszen ez jelenti az abszolút telt házat jelenleg.

Jelenleg a Széktói Stadion félig üzemelhet, a városi oldal hosszú ideje nem felel meg az MLSZ infrastruktúra szabályzatának. A tervek és az elképzelések továbbra is megvannak a fejlesztésekre, de ehhez meg kell találni a forrásokat is.

– Ahogy azt nyáron is mondtam, a tervek és az elképzelések, illetve az anyagi becslések megvannak arra vonatkozóan, hogyan lehetne a Széktói Stadiont minden NB I-es minimumkövetelménynek megfelelővé tenni. Három ütemben, nagyságrendileg másfél-két milliárd forintból lenne ez megvalósítható. Az első ütem lezajlott a nyáron. Idén arra voltak adottak a klub, illetve a klub működését segítők lehetőségei, hogy egyáltalán rendezhessünk hazai mérkőzéseket Kecskeméten. Önmagában már ez is óriási siker, hiszen néhány hónapja még ennek sem volt realitása. A másodikra, ami a régóta lezárt városi oldalt érinti, jó sansz lenne a katari világbajnokságnak köszönhetően a téli szünetben, hiszen hazai pályán november elején lépünk pályára utoljára.

Akkor is azt mondtam, illetve most is azt tudom mondani, hogy továbbra is közös erővel keressük az ehhez szükséges anyagi forrásokat a városvezetéssel és az országgyűlési képviselőkkel, amennyiben ez sikerrel jár és megtaláljuk, akkor folytatódhat a fejlesztés.

Nem könnyű feladat ez a jelenlegi gazdasági helyzetben, és tisztában kell lennünk vele, hogy nem feltétlen a Széktói Stadion felújítása élvez prioritást ezekben a nehéz időkben, de bizakodóak vagyunk, hogyha nem is most, de a közeljövőben folytatódhat a létesítmény korszerűsítése. Ezért ezután is mindent megteszünk, amit csak tudunk. A klub folyamatosan fejlődik, a futball egyébként is nagy népszerűségnek örvend a városban, fontos, hogy ezt az FTC elleni meccshez hasonló nézőszámokkal támasszuk alá a jövőben is, ezzel is megmutatva az igényt.

Pályák így is épülnek, hiszen a megnövekedett létszámú utánpótlásnak is szeretne megfelelő körülményeket biztosítani a klub. Erre TAO-s források állnak rendelkezésre, melyek célzottan erre használhatóak fel.

– Az akadémián rendelkezésre álló infrastruktúrára fordítható TAO-keretünket célzottan és kizárólag edzőpályák létesítésére, felújítására használhattuk fel az idei évben, igyekeztünk ennek megfelelően a legtöbbet kihozni ebből. Első körben a Széktói Stadionban az 1-es műfüves pálya kapott új borítást, hiszen hosszú évek teltek el az átadása óta, és ezt a pályát használja nem csak az akadémiánk, hanem a KLC egyesület is, így megfelelő pályát tudunk részükre is biztosítani, ideje volt már a ráncfelvarrásnak. Emellett szintén a Széktói Stadion területén a Bóbis Gyula edzőcsarnok mellett/mögött három kisméretű műfüves pálya kerül kialakításra, ezek közül kettőt használni tudunk majd minden időjárási körülmény között, mivel fedett pályák lesznek, ezzel megoldódnak az alsó korosztályok téli teremhasználati kérdései. A létesítményen kívül lehetőségünk volt arra is, hogy nevelő intézményekben alakítsunk ki pályákat, így tudjuk a fiatalok sportolási lehetőségét bővíteni egy műfüves pályával a Táncsics Mihály kollégiumban, ahol a vidéki játékosaink töltik mindennapjaikat, illetve a Bocskai utcai óvodában, ahol két éve elkezdtük az óvodai programunkat, ott is tudunk egy műfüves pályát építeni a legkisebbek számára.

A Műkertvárosi Sportcentrumban ugyancsak a nagyméretű műfüves pálya felújítására kerül sor a KTE Labdarúgó Akadémia által, mivel a Műkertvárosi Sportcentrumot részben a felnőtt és a második csapataunk is használja, ezért fontos számunkra, hogy ez a létesítmény is fejlődjön.

A felnőtt csapat szereplése érezhető az alsó korosztályokban, a sikereknek is hála alaposan megnőtt a gyermek létszám, érezzük, hogy népszerű a kicsik körében a klub. A megnövekedett igényeknek méltó körülményekkel szeretnénk megfelelni.

A klub célja folyamatosan az, hogy erősítsék a keretet helyi kötődésű játékosokkal, igaz, jelenleg ehhez kicsit rögösebb út vezet. – Tehetségközpontként jelenleg különleges helyzetben vagyunk, hiszen az MLSZ piramis rendszerében közvetlenül a top akadémiák mögé tartozunk. A feladatunk az, hogy 14-15 éves korban a legtehetségesebb játékosokat tovább adjuk a tíz kiemelt központnak, de természetesen a csábítás már jóval korábban elindul részükről. Ez a dolgunk, mindig igyekeztünk megfelelni az MLSZ iránymutatásainak, de kettős érzés van bennünk, hiszen az NB I-es csapatba is nehezebb így helyben megtalálni az elvárásoknak megfelelő fiatalokat. Ezzel együtt a filozófiánk az, hogy minél több helyi kötődésű játékos legyen az NB I-es keretben, ha máshogy nem, akkor úgy, hogy visszacsábítjuk őket idővel. Ehhez az élvonalbeli szereplés lehetősége vonzó is, jó látni, hogy Szalai Gábor, Banó-Szabó Bence, vagy éppen Gréczi Márton nevelő egyesületének színeiben futballozik. Bízunk benne, hogy a jövőben ez elég vonzerő lesz a fiataloknak, hogy itt képzeljék el a jövőjüket.