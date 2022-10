Szabó István alaposan megforgatta csapatát, a legutóbb kezdőcsapatához képest csupán Vágó Levente és Szabó Alex maradt meg hírmondónak, míg Buna Gábor és Bodor Zoltán először kaptak bizalmat a kezdőben ebben a szezonban, utóbbi még csereként sem állt be eddig.

A mérkőzést egy hazai lövés vezette fel, a 3. percben Vitális próbálkozhatott 20 méterről, szemben a kapuval, akinek életerős, bal alsóba tartó lövését Varga fogta magabiztosan. A folytatásban meddő kecskeméti mezőnyfölény alakult ki, főleg pontrúgások után alakult ki néhány igazi lehetőség, de nagy helyzetet nem láthattunk. A félidő közepétől már megvoltak a sanszok a gólszerzésre, a 28. percben Grünvald lépett fel jól az akcióval, de 16 méterről a bal alsó mellé lőtt néhány centivel. A 31. percben Gréczi indult el a bal oldalon, befelé húzott, majd lövésre készítette le a játékszert Djuranovicsnak, aki lőtt is, de egy védőről kevéssel a kapu fölé perdült a labda.

A félidő hajrájában megszerezte a vezetést a Győr, Kiss lépett be üres területre, majd két jó csel után kilőtte a rövid felső sarkot úgy nyolc méterről (1-0).

Szünetben négyet is cserélt Szabó István, ennek gyorsan helyzet lett az eredménye, Nagy került szembe a kapussal, de ballal hiába lőtt, védett a hálóőr. A folytatásban is inkább visszahúzódott az ETO, az 57. percben Rjaskó tűzhetett rá egy szabadrúgást, de ez fölé ment. A 62. percben Kiss indult meg egy kontrával, lövőhelyzetbe hozta magát, de fölé lőtt. Három minutummal később Nagy ugrott ki Djuranovics indításával, gólt is lőtt, de les miatt nem adták meg. A 72. percben Szuhodovszki lőtt 16 méterről, de pont a kapus kezébe, majd nem sokkal ezután Belényesi csúsztatott mellé egy szabadrúgás után. A hajrában Szabó is helyzetbe került Sági beadása után, de fölé perdítette a játékszert. Az eredmény már nem változott, a Győr jutott így tovább.

ETO FC Győr – Kecskeméti TE 1-0 (1-0)

MOL Magyar Kupa, zárt kapu. V: Pintér Csaba (Szalai Balázs, Vígh-Tarsolyi Gergő)

ETO: Fadgyas – Kiss Balázs, Szujó, Fodor, Vincze – Csinger, Kiss Bence – Lacza, Vitális, Toma – Borsos. Vezetőedző: Tímár Krisztián

KTE: Varga Á. – Sági, Buna, Rjaskó, Szabó A. (Belényesi 46.), Grünvald – Bodor Z. (Nagy K. 46.), Vágó (Szalai 46.), Gréczi (Szuhodovszki 46.) – Djuranovics, Szabó L. Vezetőedző: Szabó István

Gól: Kiss Bence (39.)

Tímár Krisztián, az ETO FC Győr vezetőedzője: – Örülünk, hogy így sikerült ez a mérkőzés, szükségünk volt erre a sikerre. A bajnokságban is sokat teszünk érte, örömmel láttam, hogy a stílus jegyeinket egy NB I-es klub ellen is meg tudtuk mutatni. Látszott az, hogyha higgadtak vagyunk, követjük a taktikai utasítást, illetve bemegy a helyzetünk, akkor egy NB I-es csapat ellen is lehetünk sikeresek. Azon dolgozunk, hogy a bajnokságban is sikerüljön ez. A Kecskemétnek sok sikert kívánok, mert egy jó csapat, nem véletlen szerepeltek eddig így.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Örülök, hogy elkísérhettek minket szurkolóink, azt viszont sajnálom, hogy nem lehettek hazaiak a találkozón. A Győrnek gratulálok, hiszen szereztek egy gólt, ami a meccs képét tekintve döntőnek bizonyult. Nem kezdtünk rosszul, a pontrúgásinkban volt veszély, de az igazsághoz tartozik, hogy a hazaiak előtt is adódtak lehetőségek. Kreativitásban, jó döntésekben nem tudtunk a Győr fölé nőni. A cserék után irányítottuk a játékot, a Győr kontrákra rendezkedett be értelemszerűen, és ügyesen védekezett. Szerettünk volna továbbjutni, ez nem sikerült, így új célokat kell kitűznünk, mint a pénteki bajnoki a Vasas ellen. A Győrnek sok sikert kívánok a kupában és a bajnokságban is!