Karahodzsics révén szerzett vezetést szép akció végén a Kecskemét, ám aztán az Alba négyszer is betalált egymást követően, 8–2. A hírös városiak szerb-magyar centerének köszönhetően sikerült zárkózniuk, ám a fehérvári amerikai légiósok távolról voltak eredményesek, 16–6. Ezután Townes és Kiss Dávid is feliratkoztak a pontszerzők közé, 18–11. Ivkovic kettese után 2515 állt a táblán. A negyedet Klobucar büntetői zárták, közelebb kerülni viszont nem sikerült a hazaiakhoz, 29–17-tel zárult az első tíz perc.

Ford két kettese után, 33–17-es állásnál időt kért Forray Gábor. Klobucar dudaszó pillanatában elengedett hármasa a legjobbkor érkezett, 33–20. Mindkét gyűrűt távolról támadták a csapatok, sikerrel, Wittmann trojkája 41–28-ra módosította az eredményt. Több alkalommal is még közelebb jöhettek volna a hírös városiak, ám az Alba kíméletlenül kihasználta a hibákat, és gyors kosarakkal büntették azokat. 49–32-nél újra taktikai értekezletre volt szükség a KTE-nél. Ford pontjaival húsz fölé nőtt a hazai fór, 53–32. A szünetre végül 56–36-os hazai vezetés mellet vonulhattak a felek.

Négy kiváló hármassal tértek vissza a két csapat, a KTE részéről Klobucar és Townes volt pontos, 62–42.

Az Alba kosárlabdázott ezt követően precízebben, és 68–43-ra megléptek. Válaszként Forray Gábor megszakította a játékot egy időkéréssel. Nem sikerült azonban az Alba amerikai kontingensét semlegesíteni, ám a túloldalon Dramicanin szórta a hármasokat, illetve Borisov is megvillant, 77–53. Az etap utolsó percei a házigazdáról szóltak, 82–-53.

A negyedik felvonás elején Dramicanin jól állt bele a hármasba, ám Vojvoda gyorsan válaszolni tudott rá ziccerrel, majd a következő támadásoknál is ők voltak a főszereplők, 87–58. Mikor már harmincra nőtt a különbség, Dramicanin újfent megvillant távolról, 89–62. A lepattanókban az Alba a Kecskemét fölé nőtt, és 96–62-re növelték előnyüket a zárás előtt öt perccel. Townes és Klobucar ziccereit követően fiatal ötösét küldte pályára 96–66-nál Forray Gábor. Tóth Barna rögtön három büntetőt is dobhatott, és nem hibázott, 96–69. Mellé csatlakozott a hajrában kétszer is Ivkovic, a végeredmény 101–73 lett az Alba Fehérvár javára.