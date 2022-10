Mind a két oldalon meglehetősen rövidek voltak a kispadok, elsősorban sérülések, betegségek miatt volt nem túl igen szűkös a létszám. Nagy kedvvel kezdett a Kecel, a 2. percben Torma húzott el a bal oldalon, jól is adta be a labdát, Gavula kapásból lőtt, a labda Lord közvetítésével a jobb oldal kapufára, majd az alapvonalon túlra pattant. Tíz percre rá ugyanez volt a szereposztás, Torma beadását Gavula akkor fejjel küldte a bal sarok mellé. Öt percre rá először veszélyeztetett a hazai gárda, Tarnoczki remekül vette észre, hogy a túloldalon Halasi beindul a 16-osra, mesterien tálalta elé a labdát, Halasi tíz méterről leadott lövését azonban Gerner bravúrral szögletre ütötte.

A szögletet követően Tarnoczki fejelt fölé. Négy percre rá haza szögletet követően Rapi küldött meg egy bombafejest a vendégek kapujára, Gerner bravúrral mentett ugyan, a róla lecsorgó labdát azonban Ulicska közelről a kapu közepébe vágta, 1–0.

Két perc múlva Gavula végezhetett el szabadrúgást, jó harminc méterről megnézte magának a bal alsó sarkot, a hazai kapus, Házi – aki nem sokkal korábban váltotta föl a sérülés miatt cserét kérő Lordot – bravúrral mentett. A 34. percben Tarnoczki tört be a vendégek 16-osán belülre, de a rövid fölső sarok mellé lőtt. A 37. percben Dulai tört előre és gyalogolt be a jobb oldalon az öt és feles és az alapvonal találkozási pontjáig, be is passzolt a kapu elé, de érkező nem volt.

A második játékrészt, akárcsak az elsőt, erősen indította a Kecel, igyekeztek dominálni. Mindhiába, tizenkét perc elteltével ugyanis növelte az előnyét a hazai csapat. Szabadrúgást végezhettek el jobbról, az oldalvonal közeléből a hazaiak. Kiss László tekerte be a kapu elé a labdát, amit Rapi felhőfejessel küldött a kapu bal oldalába, 2–0. Három percre rá Borsos pöccintett Kiss elé, ő megindult a bal oldalon, remek ütemben tálalt a támadást kísérő Palotai el, aki azonban 15 méterről fölé durrantott.

A 69. percben Halasi vitte föl a labdát, remek ütemben tette ki a bal oldalra Fekete Dávidnak, aki mintaszerűen középre adott, az érkező Kiss László pedig laposan a kapuba lőtt, 3–0. A mérkőzés ezzel a szépségdíjas találattal gyakorlatilag eldőlt, a Kecel ennek ellenére mindent elkövetett a gólszerzés érdekében. A 84. percben Gavula tört előre, egy védő fölött átemelte a labdát, majd a lehulló játékszert jobbal, kapásból durrantotta 12 méterről a bal fölső sarokba, 3–1. Újabb gól már nem esett, megérdemelten tartotta otthon a három pontot a mérkőzés előrehaladtával egyre magabiztosabban focizó Lajosmizse. A Kecelt dicséri, hogy a egészen a négy perc hosszabbítás végéig mindent elkövettek az újabb gól megszerzése érdekében.